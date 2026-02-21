Chris Hemsworth 'spoilea' el destino de Thor tras Vengadores: Doomsday y Secret Wars - MARVEL STUDIOS

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre llega a los cines Vengadores: Doomsday, el macroevento multiversal de Marvel Studios que enfrentará a más de una veintena de héroes contra el temible Doctor Doom de Robert Downey Jr. Con el implacable monarca de Latveria como antagonista, la película de los hermanos Russo deja en el aire la supervivencia de varios personajes, aunque los seguidores de Thor pueden respirar tranquilos según confirma el propio Chris Hemsworth.

"Estaba hablando con Kevin Feige sobre ello [el futuro de Thor] y me dijo que está bien porque el público ahora espera giros dramáticos con el personaje. Hagamos lo que hagamos a continuación, tenemos algunas ideas para que sea bastante único y diferente otra vez", revela Hemsworth en el podcast Smartless, donde sugiere que Marvel Studios tiene planes con Thor más allá de la Saga del Multiverso y que su intención es seguir interpretando al asgardiano "al menos un par de veces más".

Sus palabras llegan poco después de que el actor y Mark Ruffalo confirmasen la presencia del dios del trueno en Vengadores: Secret Wars, la continuación directa de Doomsday que se estrenará en cines el 17 de diciembre de 2027. Aunque Marvel no ha anunciado el reparto de Secret Wars, Hemsworth estaba enumerando sus participaciones en la saga de los Vengadores cuando el intérprete que da vida a Hulk intervino para corregir su recuento. "Seis. Bueno... lo serán", dice Ruffalo. "Sí, pero esa todavía no la hemos rodado", responde Hemsworth acto seguido.

Contando el rodaje de Doomsday, el intérprete australiano ha participado en cinco películas de los Vengadores, por lo que el comentario sobre una sexta entrega no rodada encaja con Secret Wars. Así, ambos intérpretes desvelaron la participación de Thor en el largometraje, cuya producción se espera que arranque a mediados de 2026 en Pinewood Studios (Reino Unido).

De esta forma, todo apunta a que Thor será uno de los personajes que logren salir con vida del choque frontal con Doctor Doom y de las consecuencias que pueda arrastrar la Saga del Multiverso. Marvel no ha indicado qué desafíos le esperan a la deidad tras esta etapa, pero conviene recordar que en la escena post-créditos de Thor: Love and Thunder Hércules recibía el encargo de ir tras el protagonista para vengar a Zeus.

En paralelo, hasta la fecha se han difundido cuatro teasers de Doomsday dedicados, respectivamente, al regreso de Chris Evans como Steve Rogers, a Thor, los X-Men y el encuentro entre los wakandianos y Los 4 Fantásticos. En el caso del avance centrado en el héroe que Hemsworth encarna desde 2011, el metraje lo muestra arrodillado en un bosque, sujetando su Stormbreaker y elevando una plegaria en busca de fuerza para la batalla que se avecina.

"Padre. Toda mi vida he respondido a la llamada, del honor, del deber o de la guerra. Pero ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué", dice Thor orando en medio de un bosque a su padre, Odín. "Una hija, una vida que la tormenta no tocó", revela a continuación. Es entonces cuando una escena muestra al Dios del Trueno en una habitación junto a Love, la hija fallecida de Gorr y resucitada por este al final de Love and Thunder. "Otórgame la fuerza de Los Padres de Todo para que pueda luchar una vez más, derrotar a otro enemigo y regresar a casa con ella. Te lo ruego Padre, escucha mis palabras", implora Thor.