El 11 de julio de 2025 llegará a los cines nueva película de Superman, escrita y dirigida por James Gunn. Entretanto, la última filtración sobre la cinta, que llega gracias al siempre revelador merchandising oficial del filme, ha puesto al descubierto el aspecto que Metamorpho (Anthony Carrigan) y Hawkgirl (Isabela Merced) tendrán en la película.

La cinta de Gunn presentará a David Corenswet como nuevo rostro del hombre de acero en la gran pantalla. A Kal-El lo acompañarán, en este reinicio cinematográfico, otros insignes héroes del Universo DC en los cómics.

Y entre ellos se encuentran Guy Gardner/Green Lantern (Nathan Fillion), Rex Mason A.K.A. Metamorpho y Kendra Saunders, más conocida como Hawkgirl. La curiosidad por conocer el diseño que Gunn le dará a estos dos últimos personajes en Superman es una cuestión que no deja de intrigar a los fans.

Sin embargo, ahora parece haberse revelado, al fin, el espectacular aspecto que tendrán en la cinta. En este caso, se trata de una imagen impresa en una taza, la cual ha brindado un vistazo a la guerrera thanagariana y al héroe de poderes elementales.

En ella puede verse a Metamorpho vistiendo su icónico y colorido uniforme de los cómics y a Hawkgirl luciendo sus espectaculares alas mientras empuña su maza thangariana. Pero, además, esta ilustración, que ya circula en internet, también revela el atuendo de Jimmy Olsen (Skyler Gisondo), el rosado traje de Eve Teschmacher (Sara Sampaio) y el de Angela Spica, alias The Engineer (Maria Gabriela de Faría).

