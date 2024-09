Christopher Reeve (Superman) quiso morir tras su accidente pero siete palabras de su esposa "salvaron su vida"

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

El próximo 10 de octubre llegará a los cines Super/Man: La historia de Christopher Reeve. El documental recorrerá la vida del intérprete que dio vida al héroe más emblemático de DC, su ascenso a la cima de Hollywood y sus últimos años de vida, condicionados por su nula movilidad corporal tras el accidente que sufrió en 1995 mientras practicaba equitación. Ante esta situación, los pensamientos más oscuros pasaron por su mente... pero las palabras de su esposa evitaron que se hicieran realidad.

El tráiler del documental mostró varias imágenes de archivo de la vida del actor estadounidense, entrevistas a sus allegados y las siete palabras que pronunció Dana Reeve que, según el actor, "salvaron su vida". Después del accidente que le dejó sin capacidad motriz, el hombre que quedó grabado en la retina de los espectadores surcando los cielos, tenía que ver como su vida se veía reducida a estar postrado en una silla de ruedas, una situación que le hizo replantearse si seguir viviendo merecía la pena.

"He arruinado mi vida y la de todos los demás. No seré capaz de esquiar, navegar, lanzarle una pelota a Will. No seré capaz de hacerle el amor a Dana. Quizás deberíamos dejarme ir", dice la voz de Reeve procedente del material de archivo en el tráiler. Sin embargo, su mujer e hijos no iban a permitir que ese tipo de pensamientos llegasen a calar dentro del intérprete.

"Y después, ella dijo las palabras que salvaron mi vida: 'Tú sigues siendo tú, y te quiero'", añade Reeve en el adelanto, explicando la importancia que tuvo su esposa en los que serían sus últimos años de vida. El intérprete falleció siete años después del accidente, el 10 de octubre de 2004, a los 52 años. Su mujer, Dana, murió el 6 de marzo de 2006 después de que le diagnosticaran el año anterior un cancer de pulmón.

"Sabíamos que si íbamos a hacer esta película, tenía que ser en el momento adecuado y con el equipo adecuado. Íbamos a dar nuestro material de archivo, nuestros vídeos caseros, afrontar algunas entrevistas duras y vulnerables, y después depositar toda nuestra confianza y fe en el equipo que se había formado a nuestro alrededor y ver con qué venían de vuelta", declaró Will, el hijo menor de Reeve, en la premiere mundial de la película celebrada en el Festival de Sundance.

Dirigido por Ian y Peter Ettedgui, quienes ya mostraron en McQueen los claroscuros del célebre diseñador británico Alexander McQueen, fallecido en 2010, Super/Man: La historia de Christopher Reeve recorre la historia del actor antes y después del accidente que cambiaría su vida, con material de archivo jamás publicado.

Además, el documental incluye entrevistas con sus tres hijos y varios conmovedores testimonios de otras celebridades de Hollywood, entre las que se encuentran Whoopi Goldberg, Susan Sarandon, Jeff Daniels y Glenn Close.