James Gunn revela qué título pondría a Batman v Superman en el nuevo Universo DC

El 11 de julio de 2025 llegará a los cines Superman, filme escrito y dirigido por James Gunn y piedra angular sobre la que se edificará el nuevo universo cinematográfico basado en los personajes de DC Comics. El actual copresidente de DC Films ha revelado ahora cuál sería el título que le otorgaría a una posible película dentro de esta franquicia protagonizada por Batman y el Hombre de Acero.

Dos han sido las veces que el Caballero Oscuro y el Último Hijo de Krypton se han encontrado en la gran pantalla, y ambas de la mano de Zack Snyder. La primera fue en Batman v Superman: El amanecer de la justicia, estrenada en 2016. La segunda, en Liga de la Justicia, filme que Snyder dejó sin terminar y que se estrenó en cines en 2017 con grandes modificaciones realizadas por su sustituto Joss Whedon. El director de 300 se resarció en marzo de 2021 cuando vio la luz en Max la versión de casi cuatro horas del filme.

Pero muchos no dejan de especular sobre cómo sería un nuevo encuentro cinematográfico entre Superman, que en esta nueva era está encarnado por David Corenswet y Batman, que aún no tiene rostro en el remozado DCU. Tras ser abordado por un fan, Gunn tiene en mente cuál sería el título de este hipotético filme.

Es más, el cineasta ha asegurado en su cuenta de Threads que solo hay una única y posible opción: "World's Finest" ("Los mejores del mundo"). Su respuesta ha hecho que algunos contemplen la remota posibilidad de que se esté gestando un proyecto basado en este cómic de Karl Kessel, Steve Rude y Dave Gibbons, publicado en 1980 y que cuenta con una película de animación estrenada en 1997.

James Gunn hints at a possible World’s Finest film in the DCU 👀 pic.twitter.com/pRYdWwp7nh — DCU PRIME TV (@DCUPRIMETV) September 2, 2024

Sin duda, Batman y Superman: World's Finest sería una producción soñada para los incondicionales de DC. Lo cierto es que, con Gunn y Safran a los mandos, cualquier cosa es posible, pero de momento, solo el tiempo dirá si tan ambicioso proyecto acaba desarrollándose.

En cualquier caso, tras Superman, filme que verá convertido a David Corenswet en el Hombre de Acero, Batman será el siguiente héroe de DC en llegar a la gran pantalla. Lo hará con The Brave and the Bold, cinta que supondrá el regreso de Andy Muschietti al cine de superhéroes tras The Flash y servirá para presentar a Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne con Talia al Ghul tomando el manto de Robin.