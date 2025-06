VÍDEO: Daredevil revela un importante giro en la temporada 2 de Born Again y ¿Su conexión con Spider-Man: Brand New Day? - MARVEL

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again continúa con su filmación. Desde el set llegan ahora unas suculentas imágenes que adelantan un importante giro para los nuevos episodios de la serie de Marvel y... ¿Su conexión con Spider-Man: Brand New Day?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Las imágenes en cuestión revelan el regreso de Karen Page (Deborah Ann-Woll), feliz mientras da un paseo junto a Matt Murdock (Charlie Cox). Esto ha llamado especialmente la atención de los fans marvelitas.

Charlie Cox & Deborah Ann Woll on the set of #DaredevilBornAgain season 2.



(📸: @The_AlexHidalgo) pic.twitter.com/JFLmWvlX5O — Daredevil Shots (@_DaredevilShots) June 21, 2025

Y es que, hasta el momento, las tomas del rodaje de la temporada 2 de Born Again habían mostrado a Murdock y Page manteniendo un perfil bajo para evitar caer en el radar de la Fuerza antiviligante del alcalde de Nueva York, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio). La teoría más barajada es que esta secuencia forme parte del tramo final de los nuevos capítulos.

Este escenario implicaría que Kingpin ha sido derrotado y la ciudad liberada de su reino del terror, y el Spider-Man de Tom Holland, a quien Fisk hace referencia durante su exaltado y populista discurso de Año Nuevo en el 1x01 de Born Again, seguiría operando como justiciero sin temor a represalias gracias a la intervención de Daredevil. Llegado el caso, esto tendría una evidente repercusión para el trepamuros en los eventos de Brand New Day, que, dirigida por Destin Daniel Cretton, verá la luz el 31 de julio de 2026.

Pero lo más probable es que la ya mencionada secuencia sea un flashback. Asimismo, Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal), a quien, aunque Marvel no lo haya confirmado todavía, los fans esperan ver en la temporada 2 de Born Again, acompañará al trepamuros de Holland en Brand New Day.

Conviene recordar que los nuevos capítulos de Born Again traerán de vuelta a Krysten Ritter en el papel de la expeditiva y malcarada Jessica Jones para ayudar a Matt en su lucha contra Fisk. A ellos se les unirá, como ya revelaron anteriores imágenes del set, Ángela del Toro (Camila Rodríguez), quien tomará el manto de su tío Héctor Ayala, a quien encarnó el fallecido Kamar de los Reyes en diciembre de 2023 como White Tiger.