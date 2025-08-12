MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene prevista su llegada a los cines el 18 de diciembre de 2026. Las últimas informaciones apuntan a que la cinta de los Russo, que está en pleno rodaje, está usando el nombre de otro superhéroe de Marvel, Luke Cage, como un código clave para referirse a la participación de un histórico personaje del UCM.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según sugiere MyTimeToShineHello en Patreon, Luke Cage era el nombre clave que se utilizaba para Chris Evans en el set de rodaje. Cuando se dio a conocer el reparto de Vengadores 5, la ausencia de Evans, quien interpretó por última vez a Steve Rogers en Endgame, fue una de las más notables.

De hecho, Evans ya negó a comienzos de junio estar involucrado en Doomsday. "Es triste estar lejos", admitió a ScreenRant, tras asegurar que habla "constantemente" con los cineastas y con Robert Downey Jr., quien sí vuelve a la franquicia, pero en el papel del temible e infame Víctor Von Doom.

"Estoy seguro de que están haciendo algo increíble, y seguro que será mucho más difícil cuando salga y sientas que no te invitaron a la fiesta", añadió Evans.

Sin embargo, en este punto conviene recordar que el nombre de Luke Cage, junto con los de Iron Fist y Annie Reynolds, fue uno de los muchos usados para denominar, durante el rodaje, una misteriosa mansión que Marvel estaba construyendo en Windsor Great Park, Londres. Tal y como revelaron unas imágenes filtradas, este escenario y la residencia tienen ambientada su ubicación en la ciudad de Chicago.

Según parecían revelar los planos filtrados del edificio, esta enorme villa es donde vive Mónica Rambeau tras incursionar en el universo de los X-Men al final de The Marvels. Pero es posible que, en realidad, se trate del hogar de Steve Rogers y... Peggy Carter. Al fin y al cabo, puede que acaben siendo reclutados -tal vez una variante de estos- para combatir al Doctor Doom.

Además, Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, ya dejó caer a comienzos de abril, en su paso por la CinemaCon, que el elenco aún no estaba completo, y confirmó que Doomsday girará en torno a los Vengadores, los habitantes de Wakanda, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y los X-Men originales, todos luchando contra el Doctor Doom.

Dicho esto, las declaraciones de Evans no implican necesariamente que los fans deban abandonar toda esperanza de verle regresar a la saga, y es que no sería la primera vez que un intérprete oculta su implicación en una superproducción marvelita. Así pues, de regresar en Doomsday, lo más probable es que sea a través de una variante y quizá bajo la identidad de Nomad, la que el personaje adoptaba en las grapas tras colgar el manto de Capitán América. En todo caso, de momento toca esperar para descubrirlo.