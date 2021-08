Filtración de Black Panther 2: Wakanda Forever revela la aparición de un peligroso personaje Marvel

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Con el inesperado y devastador fallecimiento de Chadwick Boseman, el actor que interpretó a Black Panther, el futuro de su franquicia se convirtió en una incógnita. Actualmente la secuela se encuentra en pleno rodaje que, si bien no contará con el superhéroe, se ha revelado que tendrá en su reparto toda una galería tanto de nuevos personajes como de viejos conocidos... entre ellos un nuevo y oscuro personaje del UCM.

Unas imágenes filtradas del set de rodaje de Wakanda Forever han desvelado que Julia Louis-Dreyfus, quien interpreta a la Condesa Valentina Allegra de Fontaine en Marvel, estará presente en, al menos, una de las escenas de la película.

Julia Louis-Dreyfus's make-up artist posted this to her Instagram account a few days ago & it looks like Val might be showing up in a Marvel production. I'm leaning more towards #BlackPantherWakandaForever as that is in production right now in Atlanta and makes more sense. pic.twitter.com/MnHtr76xJV