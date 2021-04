Revelado el cameo del 1x05 de Falcon y el Soldado de Invierno: ¿Quién es ESE NUEVO PERSONAJE?

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Después de que el showrunner de Falcon y el Soldado de Invierno, Malcolm Spellman, adelantara que el episodio 5 contaría con un gran cameo, los fans esperaban ansiosos la presentación de un nuevo personaje en el Universo Marvel. Y no hubo que esperar mucho para descubrirlo, ya que esta esperada presentación tuvo lugar en el primer cuarto de hora del penúltimo capítulo de la serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Así, momentos después de que John Walker sea despojado de su título de Capitán América a raíz del cruel asesinato cometido en el anterior capítulo, una mujer se acerca a él y se presenta como Contessa Valentina Allegra de Fontaine.

El misterioso y arrogante nuevo personaje, encarnado por Julia Louis-Dreyfus, le dice a John que saben que se ha inyectado el suero del súper soldado lo que le ha convertido "en alguien muy, muy valioso para ciertas personas". Tras asegurarle que "hizo lo que tenía que hacer" se despide avisándole de que estará en contacto con él y que, a pesar de las afirmaciones del gobierno, el escudo de Rogers no les pertenece.

"No te preocupes por el escudo, también sé que no lo tienes. Te contaré un pequeño y sucio secreto de estado: en realidad no es del Gobierno, podría decirse que es un vacío legal. Seguiremos en contacto", dice ante un atónito Walker.

Pero, según informa Vanity Fair, estaba previsto que el personaje de Valentina Allegra de Fontaine hiciera su aparición antes en el UCM. "Según fuentes cercanas a la producción, estaba previsto que Louis-Dreyfus apareciera por primera vez en la película Viuda Negra que, antes del COVID-19, iba a llegar a los cines el 1 de mayo de 2020. Pero Marvel, según se informa, tiene ambiciones aún mayores para la villana encarnada por Louis-Dreyfus", ha desvelado la revista.

LA CONDESA DE FONTAINE EN LOS CÓMICS

En los cómics, Valentina Allegra de la Fontaine fue creada por el escritor y artista Jim Steranko y apareció por primera vez en la colección 'Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D.' en el número 159 de Strange Tales publicado en 1967.

La condesa Valentina Allegra de la Fontaine fue presentada inicialmente como una agente leal de SHIELD e interés amoroso de Nick Fury. Sin embargo, más tarde se revela que en realidad era una agente secreta rusa que trabajaba para una organización conocida como Leviathan y, de hecho, en un momento dado se hizo llamar Madame HYDRA.

Y, como bien sabrán los seguidores más duchos en las grapas, otra mujer con ese mismo alias (Viper) gobernó Madripoor, la ciudad en la que Zemo, Bucky y Sam visitaron en el tercer capítulo. En otras palabras, es posible que Fontaine sea, de hecho, el Agente de Poder. Es más, puede que el próximo gran reto del nuevo Capitán América, entendiendo que este finalmente sea Falcon, pueda ser acabar con Madame HYDRA y la organización a la que pertenece

Diversos medios ya adelantaron algunas de claves sobre este cameo, asegurando que se trataba de un personaje nunca antes visto en el Universo Cinematográfico Marvel y encarnado por un intérprete galardonado. Este es el caso de Julia Louis-Dreyfus, ganadora de un Globo de Oro por Seinfeld y 11 premios Emmy por dicho papel y también por su encarnación de vicepresidenta en Veep.

El sexto y último episodio de Falcon y el Soldado de Invierno llegará a Disney+ el viernes 23 de abril.