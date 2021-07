Así luce Michaela Coel como Tormenta en Black Panther 2: Wakanda Forever

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

El fichaje de Michaela Coel por 'Black Panther: Wakanda Forever' ha ilusionado a los fans. La actriz de 'Podría destruirte' se sumaba así a un nutrido grupo de artistas entre los que están actores como Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya o Lupita Nyong'o. Y aunque su personaje aún no se ha revelado, muchos fans ya sueñan con que vaya a interpretar a la mismísima Tormenta de los X-Men.

Cierto es que no hay indicios fiables sobre la identidad del personaje que interpretará Coel, Es más, se barajan otros como el de Madam Slay. Eso no ha impedido a los fans a comenzar a tener sus propias teorías sobre la secuela de Black Panther.

Y, por supuesto, una de las superheroínas favoritas del público es Tormenta. Y, claro, han tardado poco en salir los primeros fanarts que imaginan a la artista británica como una de las mutantes más icónicas de los X-Men.

Y es que los fans tienen muchas ganas de ver a los X-Men dentro de Marvel y el perfil de Coel encajaría muy bien con el de la mutante que interpretó Halle Berry. De hecho, la reacción a los fanarts, hechos como si de un cómic se tratase, ha sido clamorosa.

