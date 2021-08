Fast and Furious 10 ya tiene fecha de estreno

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

La saga Fast and Furious se despedirá con sus entregas número 10 y 11. Universal Pictures ya está trabajando en las películas y ha revelado la fecha de lanzamiento de la próxima cinta de la franquicia capitaneada por Vin Diesel.

Según Entertainment Weekly, la penúltima película de la franquicia llegará a los cines el 7 de abril de 2023. Justin Lin repetirá como director de las dos últimas cintas, que darán cierre a la trama principal. Chris Morgan, guionista habitual de la franquicia pero que no participó en el libreto de la novena entrega, será quien estará detrás del guion.

Se espera que regresen Vin Diesel y otros actores de la saga como Sung Kang, Chris 'Ludacris' Bridges, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel y Michelle Rodríguez. Además, la escena durante los títulos de crédito finales de Fast and Furious 9 sugirió que Deckard Shaw, el personaje de Jason Statham, también tendrá un papel clave en el desenlace de la saga.

También se ha confirmado que Dwayne Johnson ha abandonado oficialmente la saga principal y no estará en las últimas entregas. "Les deseo la mejor de las suertes en Fast 10, Fast 11 y el resto de las películas que hagan y que habrá sin mí", ha declarado el actor que sí estará en la secuela de Hobbs and Shaw, el spin-off que protagoniza junto a Statham.

Queda en el aire la participación de John Cena, que debutó en Fast and Furious 9 en el rol de Jakob Toretto. "¿Por qué no disfrutamos el ahora? Si soy lo suficientemente bueno y los fans dicen 'nos gustaría que vuelva', es genial. Y si dicen, 'buen intento, pero no es material para Fast and Furious', entonces pude tocar el cielo por un segundo", explicó a EW.

La franquicia Fast and Furious comenzó en 2001 y ha recaudado 6.300 millones de dólares a nivel mundial, cifra que incluye el spin-off Hobbs & Shaw. La entrega más reciente es Fast and Furious 9, estrenada en España en julio de 2021 y que ronda los 700 millones de dólares en taquilla.