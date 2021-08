El productor de Fast and Furious confirma que Dwayne Johnson no volverá a la saga pero sí a Hobbs and Shaw

Archivo - Dwayne Johnson no volverá a Fast & Furious, pero sí a Hobbs & Shaw

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de la novena entrega de Fast and Furious, Vin Diesel anunció que la saga terminaría tras dos películas más, siendo la undécima película la última en la que se verá a toda la familia reunida. Sin embargo, habrá una importante ausencia, ya que Dwayne Johnson ha confirmado que no volverá a interpretar a Hobbs en las dos cintas que quedan de la franquicia.

El encargado de confirmar esta información ha sido el productor Hiram Garcia, quien ha aclarado que la secuela de su spin-off junto a Jason Statham sí sigue adelante: "En estos momentos estamos intentando imaginar lo que va a ser la secuela, pero tenemos algunas ideas bastante grandes".

Durante la entrevista concedida a Collider, Garcia ha señalado que tras rodar la octava película, La Roca "tomó la firme decisión de terminar con su paso por Fast and Furious por motivos evidentes", haciendo referencia a la mala relación que hay entre él y Vin Diesel que hizo que el rodaje fuera una pesadilla.

"Le deseó lo mejor a todos e hizo que nos centráramos en otros devenires narrativos", ha explicado el productor antes de dejar claro que "aunque no estará en Fast and Furious 10 u 11, eso no interferirá con nuestros planes para Hobbs".

Garcia ha apuntado además que hay un plan muy específico de lo que se quiere hacer con el personaje de Hobbs y se ha mostrado muy confiado en que contará con la aprobación de los fans: "Estamos trabajando para dar algo realmente único y fresco y sabemos que el estudio está deseando que os lo demos los antes posible".

UN LARGO ENFRENTAMIENTO

Durante el rodaje de la octava película de Fast and Furious, Vin Diesel y Dwayne Johnson tuvieron serios desencuentros que motivaron a La Roca a abandonar la saga y centrarse en su propio spin-off, Hobbs and Shaw. Aunque durante la promoción del filme, ambos actores hicieron públicamente las paces, la tregua no duró mucho.

En una entrevista concedida recientemente, Diesel ha señalado que el conflicto se originó cuando él, como productor de la saga, actuó con "mano dura" durante el rodaje de la octava entrega de la saga para sacar lo mejor de Johnson. El protagonista de Black Adam ha respondido durante la promoción de su última película, Jungle Cruise, afirmando sarcásticamente que se ha reído mucho con las declaraciones de su ex-compañero de reparto.