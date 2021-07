Dwayne Johnson se ríe de Vin Diesel y confirma que no estará en Fast and Furious 10 y 11

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Parece que el pique entre Dwayne Johnson y Vin Diesel continúa. The Rock ha respondido a los comentarios del actor de 'Fast and Furious', en los que explicó que el desencuentro entre las dos estrellas se originó cuando él, como productor de la saga, actuó con "mano dura" durante el rodaje de la octava entrega de la saga para sacar lo mejor de Johnson. Unas declaraciones que el protagonista de 'Black Adam' ha calificado de irrisorias antes de dejar caer que no estará en las dos últimas entregas de la franquicia principal.

Y es que, aunque aquel enfrentamiento público parecía haberse solucionado, Johnson ha decidido no quedarse callado ante las declaraciones realizadas por Diesel durante la promoción de 'Fast & Furious 9', en las que dijo que fue muy exigente con el actor de 'Jumanji: Siguiente nivel'.

"Hobbs golpea fuerte, como una tonelada de ladrillos. Eso es algo de lo que estoy orgulloso, esa estética. Eso requirió mucho trabajo. Teníamos que llegar ahí y, a veces, en ese momento, podía tener mucha mano dura. No tanto como Fellini, pero haría cualquier cosa que tuviera que hacer para conseguir las actuaciones que quiero en cualquier película que esté produciendo", afirmó en una entrevista para Men's Health.

Evidentemente, Johnson no ha tardado en responderle. En plena promoción de 'Jungle Cruise', que se estrenará este 30 de julio en cines y en Disney+ con Acceso Premium, el actor ha decidido tomarse los comentarios con humor.

"Me reí, me reí mucho. Creo que todos se partieron de risa con lo que dijo. No voy a decir más allá que les deseo lo mejor, tanto con 'F9', como también con la décima y undécima entregas y el resto de películas de 'Fast & Furious' que hagan sin mí", declaró a The Hollywood Reporter.

Emily Blunt, quien estaba con Johnson en la entrevista, agregó con ironía: "Gracias a Dios que él estuvo allí contigo. ¡Qué alivio de que te ayudase a superar eso!", a lo que Johnson bromeó: "Felliniano".

Parece que The Rock no comparte la misma versión de lo sucedido. No obstante, en lugar de entrar más en la polémica, ha optado por la ironía y el sarcasmo. Por otro lado, en sus declaraciones ha dejado bien clara otra cosa: no piensa retomar su papel de Hobbs para las dos entregas finales de 'Fast & Furious'.

A pesar de que Justin Lin declaró que quería recuperar a Hobbs para las dos cintas finales, todo apunta a que Johnson solo retomará su personaje para el spin-off que coprotagoniza con Jason Statham.