Fans de Marvel, indignados por las dos versiones de Vengadores Endgame Encore: "Sin Infinity Vision, es una estafa" - MARVEL STUDIOS

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Vengadores: Endgame Encore ya ha llegado a los cines. La cinta cuenta con nuevas escenas post-créditos que conectan directamente con Doomsday (que se estrena el próximo 18 de diciembre), si bien cabe recordar que, dependiendo de la sala que se elija, los fans podrán disfrutar de más o menos metraje extra, algo que ha indignado a algunos.

La versión de Vengadores: Endgame Encore que se proyectará en salas de cine estándar tiene una duración aproximada de 183 minutos, es decir, cuenta con algo más de dos minutos de material inédito. Por su lado, la versión para Infinity Vision llega a los 186 minutos, lo que supone cinco minutos adicionales respecto al filme original.

Se ha compartido una imagen que compara el contenido adicional que tendrá la versión estándar de Avengers Endgame Encore frente a las funciones en Infinity Vision. 👀 pic.twitter.com/v7fLq07nE0 — Pelicomic (@Peli_Comic) September 24, 2026

¿MERECE LA PENA VER VENGADORES: ENDGAME ENCORE EN INFINITY VISION?

La diferencia entre ambas versiones ha generado críticas entre algunos espectadores. "Si lo ves en Infinity Vision, las escenas extra están más o menos bien. Sin Infinity Vision, es una estafa", se quejó un usuario de X, antes Twitter.

N'allez voir Endgame Extended que si vraiment vous avez envie de revoir le film sur grand écran.



Si vous le voyez en Infinity Vision c'est passable les scènes en plus.



Sans Infinity Vision c'est un scam les soi-disant 1mn58.



Live à 20h sur ma chaîne je vous raconte le tout.… https://t.co/QURk5c98lB — Deviant Prod (@DeviantPorg) September 23, 2026

"¿Así que Vengadores: Endgame Encore tiene escenas adicionales, pero la mayor parte solo está disponible en las sesiones de IMAX e Infinity Vision? ¿No es una auténtica mierda?", protestaba un fan, mientras otro advertía de que "la versión estándar no aporta nada nuevo, literalmente nada".

so Avengers endgame encore have additional scenes but majority of it is only available for IMAX & Infinity Vision Screenings? how fucked up is that? — ໊ (@BarcasAttorney) September 23, 2026

I watched the movie and If you’re planning to watch Avengers: Endgame Encore, go for the IMAX, 4DX, or Infinity versions.



The standard version has nothing new—literally nothing. It’s the same movie experience, so spending extra time and money on the regular screening isn’t… — Drashti CSKian 💛 (@drashtisingh07) September 25, 2026

"He visto esas nuevas escenas de Endgame Encore y están bastante bien. La verdad es que ojalá algunas de ellas no estuvieran restringidas a las proyecciones de Infinity Vision", lamentó otro usuario de la red social.