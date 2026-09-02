Vengadores: Secret Wars ficha a una estrella de Un lugar tranquilo para un papel secreto pero "clave"

Archivo - Una estrella de Spider-Man: Brand New Day, confirmada en Vengadores: Secret Wars - MARVEL - Archivo

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Antes de que aterrice en los cines Vengadores: Doomsday el próximo 18 de diciembre, Marvel comenzará a rodar Vengadores: Secret Wars, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027. Ahora, la película ha sumado a sus filas un nuevo fichaje cuyo papel en la cinta no se ha revelado aún, más allá de que será "clave en la historia".

Según informa Deadline, Noah Jupe ha fichado para unirse al reparto de Secret Wars. El actor ha trabajado en Un lugar tranquilo y su secuela, dirigidas por John Krasinski, y tiene previsto retomar su rol en la tercera entrega de la saga, que verá la luz el 30 de julio de 2027.

Jupe también ha aparecido en cintas como Hamnet y La muerte de Robin Hood, así como en producciones teatrales como Romeo y Julieta en el West End, donde coincidió con otra recién llegada al UCM, Sadie Sink.

Por el momento, los detalles acerca del personaje que encarnará Jupe en la cinta permanecen bajo llave pero, según informa el medio, "se espera que desempeñe un papel clave en la historia de Secret Wars". Según adelantaba el 'insider' Daniel Ritchman, el filme tiene previsto arrancar su rodaje a finales de septiembre, de cara a su estreno previsto para el 17 de diciembre del año que viene.

SECRET WARS REINICIARÁ EL UCM ESTABLECIENDO "UN UNIVERSO ÚNICO"

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ya adelantó en su paso por la Comic-Con de San Diego que Secret Wars marcará el comienzo de un universo narrativo independiente de los proyectos anteriores del estudio y su famoso multiverso. "Es un comienzo. Establecerá un universo único, optimizado y simplificado que el público podrá seguir sin problemas. Algunas cosas resultarán familiares, pero muchas, muchas otras serán completamente nuevas", aseguraba.

Pero antes, Vengadores: Doomsday sentará las bases para los acontecimientos de Secret Wars. La cinta supondrá el regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia tras la muerte de Tony Stark en Endgame, estrenada en 2019. No obstante, en esta ocasión, el actor se pondrá en la piel del villano de la película, el Doctor Doom, cuyos planes podrían traer el colapso total del multiverso.