Fans de Marvel enloquecen con la broma de Morbius y Venom: "Están jugando con nosotros"

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

Trars el lanzamiento del nuevo tráiler de Morbius, cinta en la que Jared Leto interpreta al vampiro viviente de Marvel, los fans de la Casa de las Ideas se han lanzado a analizar, criticar y celebrar cada plano, guiño o referencia del adelanto. Y si hay una secuencia que ha captado la atención es la última en la que se hace una referencia directa a Venom, otro de los enemigos más clásicos de Spider-Man.

En el clip se puede ver a Morbius atacando a un hombre. "¿Quién coño eres, tío?", pregunta la víctima. "Yo soy Venom", contesta Morbius en tono burlón para luego aclarar su verdadero nombre.

Esta pequeña referencia en tono de broma al personaje de Hardy ha enloquecido a los fans, que ya anticipan todo un mundo de posibles crossovers. "Me encanta la referencia a Venom en el tráiler de Morbius", dijo un usuario en Twitter.

Loving the Venom reference in the new #Morbius trailer pic.twitter.com/QKBdulz1JW — Erik Davis (@ErikDavis) November 2, 2021

"Morbius acaba de decir 'Soy Venom' y después 'es broma'. Bienvenido al Universo Cinematográfico Marvel, supongo", comentó otro fan. "¿Así que Morbius está en el UCM? ¿Y conectado con Venom? Espero que sea bueno", dijo otro usuario.

morbius did not just say “I am.. VENOM” then “just kidding” LMAO 😂 welcome to the MCU too I guess #Morbius pic.twitter.com/WDtM6qUZH0 — qish (@qishthepoet) November 2, 2021

So Morbius is in the Mcu? And connected to Venom? Got it. I hope it’s good#Morbius

pic.twitter.com/BHGO8VcjE0 — Jaquellous Hilton (@JockHil) November 2, 2021

"Espera, había una maldita referencia a Venom en este tráiler... Y en la película de Venom había una escena del Spider-Man del UCM. Están jugando con nosotros", aseguró un espectador.

Wait there was a fucking Venom reference in this trailer... and in the venom movie there was an mcu spiderman scene😭😭😭 stop fucking teasing us man#Morbius pic.twitter.com/9dgctWQg0H — Alex (@iamkaporal) November 2, 2021

"Morbius pinta muy bien. Quiero que este Spider-Verso de Sony funcione, así que me alegro de estar más interesado de manera en que no estaba interesado por Venom 1 o 2. Quizás Morbius sea mi rincón deseado en este nuevo universo. Parece que sí", expuso un internauta.

MORBIUS!!! Yo that looked SO good. I want this Sony Spider-Verse to workout so I’m glad I’m more interested in ways that I wasn’t with Venom 1 or 2. Maybe Morbius will be my desired corner in this new universe. It sure looks like it.



😆😆😆😆😆😆😆 @SonyPictures pic.twitter.com/yRvMD1yk7p — 3:18 (@_weezustalkz) November 2, 2021

"Así que Morbius está en el UCM de la misma manera que Venom está en el UCM, la película presenta al Buitre interpretado por Michael Keaton como el UCM y hace referencia a Spider-Man siendo incriminado por asesinato en Lejos de casa. El SonyVerso y el UCM se acercan", resumió un tuitero recordando así que el chiste sobre Venom es solo una de las múltiples referencias al universo de Tom Holland (y ahora también de Tom Hardy) con las que cuenta el tráiler.

So, Morbius is in the MCU, In the same manner that Venom is in the MCU, the film features Vulture as played by Michael Keaton like the MCU and references Spider-Man being framed for murder in Far From Home. The SonyVerse and the MCU are drawing closer — Matt Seay (@mattseay_91) November 2, 2021

Sony: Vale, vamos a hacer una peli de Morbius



Marvel: Oh, bien, y la vais a conectar con algun Spider-man anterior? Con Venom? Quereis que hagamos otro trato para meterlo en el ucm?



Sony: Si



Marvel: Si a que?



Sony: Si — Daigfe 🎨 COMISIONES ABIERTAS 🎨 (@Daigfe_PG) November 2, 2021

Morbius obviamente es del MCU. Después de 'VENOM LET THERE BE CARNAGE' no hay dudas. — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #SpidermanNoWayHome (@QuidVacuo_) November 2, 2021

#morbius

MESES ignorandola y va a ser la película con más referencias a todo el spiderverse cinematográfico, tiene referencias a venom, a black cat, a rhino y cosas de la trilogía de raimi y tasm



YA VAN A DEJAR DE IGNORAR LO BUENA QUE VA A SER O QUÉ?pic.twitter.com/X5cwpQbdZr — anna lvs jimmy¡! 🕷️ (@spdeytorch) November 1, 2021

BRUTAL EL TRAILER DE MORBIUS !!! , Se confirma a Venom en su Universo 👀? #Morbius pic.twitter.com/5DABMV3qQj — Dallp 福 ✿ (@DallpYT) November 1, 2021

"Uno de los personajes más cautivadores y conflictivo de Marvel llega a la gran pantalla con el ganador de un Oscar Jared Leto transformado en un enigmático antihéroe, Michael Morbius. Peligrosamente enfermo de un extraño trastorno sanguíneo, y determinado a salvar a otras personas que padecen su mismo destino, el doctor Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que en un principio parece ser un éxito radical, pronto se revela como un remedio potencialmente peor que la enfermedad", reza la sinopsis de la cinta, que llega a los cines el 21 de enero de 2022.