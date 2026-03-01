La fuerza anti-vigilantes de Daredevil: Born Again T2 y sus inquietantes paralelismos con el ICE "dan casi miedo" - DISNEY+

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again comenzará su andadura en Disney+ el próximo 25 de marzo. Si ya en la primera entrega muchos encontraron paralelismos con el mundo real, comparando la carrera por la alcaldía de Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio) con el retorno a la Casa Blanca de Donald Trump, lo que se sabe de esta nueva tanda de episodios, y la implantación de la Anti-Vigilante Task Force (AVTF) ha remitido enseguida a la situación con el ICE. No obstante, el showrunner de la ficción tiene "sentimientos encontrados" respecto a la relación de esta con política.

Cabe recordar que la primera temporada terminaba con Fisk instaurando la ley marcial en Nueva York con su fuerza especial anti-vigilantes, destinada a detener a todos los justicieros y mantener el orden, si bien todo indica que será más bien un grupo de matones. "El guion está bastante bien definido, así que cuando escribimos esto pensamos: 'Esto es lo que hace'. La fuerza especial anti-vigilantes forma parte de los cómics. Los creamos y diseñamos el vestuario basándonos en los cómics", aseguró el showrunner de la ficción, Dario Scardapane, en una entrevista concedida a la revista SFX.

A pesar de beber directamente de las grapas, Scardapane admite que "hay algunas secuencias que se grabaron hace un año y que podrían estar fuera de las noticias", señalando que eso es algo que les resulta "extraño a todos".

Al ser preguntado sobre la dimensión política de Daredevil: Born Again, el realizador reveló tener "sentimientos encontrados". "Stan Lee dijo una vez que quería que sus cómics fueran un reflejo del mundo que se veía fuera de la ventana. También creo que lo divertido de este género, y sin duda lo divertido de trabajar con superhéroes, es que se trata de grandes arquetipos, personajes casi mitológicos, y eso es divertido de escribir", explicó.

DAREDEVIL, COMO LAS INTRIGAS DE JUEGO DE TRONOS

"Entrar en el ámbito de la política, la política de Nueva York, las intrigas de Juego de Tronos entre bastidores... vale, eso también es divertido, pero como se está volviendo casi demasiado actual, parece que se está alejando del género mitológico a gran escala", señaló Scardapane, que espera terminar con la trama política de Daredevil: Born Again y tomar otro rumbo en la tercera temporada.

"Al terminar la trama del alcalde Fisk con la temporada 2, cuando esa historia llega a su inevitable conclusión, lo que hacemos a partir de ahora se parece más a una vuelta a los cómics de la era [Frank] Miller", adelantó el showrunner. "Sí, fue divertido jugar en el ámbito de la política, pero personalmente me gusta algo un poco más callejero", expresó.

"En la temporada 2, el alcalde Wilson Fisk somete a la ciudad de Nueva York mientras da caza al enemigo público número uno: el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara de cuernos, Matt Murdock intentará contraatacar desde las sombras para derribar el corrupto imperio del Kingpin y redimir su hogar. Resistir. Rebelarse. Reconstruir", adelanta la sinopsis oficial de los nuevos capítulos.

La segunda temporada, compuesta de ocho capítulos, contará con el esperado reencuentro entre Matt Murdock (Charlie Cox) y Jessica Jones (Krysten Ritter), por primera vez juntos ya dentro del UCM.