Bestial tráiler de la temporada 2 de Born Again: Daredevil y Jessica Jones contra Kingpin y su ejército antivigilantes

Bestial tráiler de la temporada 2 de Born Agai: Daredevil y Jessica Jones contra Kingpin y su ejército antivigilantes - MARVEL

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again llegará a Disney+ el próximo 24 de marzo. Para ir caldeando el ambiente hasta su estreno, la plataforma de streaming ha lanzado un brutal tráiler en el que Matt Murdock (Charlie Cox) y Jessica Jones (Krysten Ritter) se lo pasan en grande luchando contra Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio), ahora alcalde de Nueva York, y su ejército privado: la Fuerza Anti-Vigilantes.

"Esto se ha salido totalmente de control", le dice Jessica a Matt al inicio del adelanto. Instantes después, las imágenes descubren a Murdock abriendo una bolsa donde guarda su nuevo traje negro con su doble 'D' en rojo.

"¿Puedes detenerlo?", pregunta la ruda y expeditiva detective a Murdock mientras una secuencia revela al abogado ciego reuniéndose con Fisk. "No estoy solo", le responde a Jessica.

Es entonces cuando las imágenes muestran a Matt enfundado en su traje de Daredevil y desplegando sus bastones de ataque, además del regreso de Karen Page (Deborah Ann-Woll) y Jack Duquesne (Tony Dalton) tras su aparición en la temporada 1 de Born Again.

En ese instante, el adelanto muestra una potente escena en la que la Fuerza Anti-Vigilante de Fisk intenta atacar al hombre sin miedo, que responde dejándolos fuera de combate, y otra en la que Kingpin revienta en el ring con un demoledor puñetazo a su adversario, así como también a Benjamin 'Dex' Pointdexter enfundado en su traje de Bullseye.

"Esto debería ser muy divertido", le asegura Jessica a Matt en su apartamento, mientras este suelta casi entusiasmado una pequeña carcajada.

"En la temporada 2, el alcalde Wilson Fisk somete a la ciudad de Nueva York mientras da caza al enemigo público número uno: el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil. Pero, bajo la máscara de cuernos, Matt Murdock intentará contraatacar desde las sombras para derribar el corrupto imperio del Kingpin y redimir su hogar. Resistir. Rebelarse. Reconstruir", reza la sinopsis oficial de los nuevos capítulos.

Esta segunda entrega de Daredevil: Born Again, compuesta de ocho capítulos, cuenta también en su reparto con el debut de Matthew Lillard como el enigmático Mr. Charles y Margarita Levieva en el papel de Heather Glenn, quien en los cómics de Marvel es una exnovia de Matt Murdock, entre otros.