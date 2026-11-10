Glen Powell negocia unirse al DCU de James Gunn con un papel clave que requiere un gran compromiso - PARAMOUNT PICTURES / WARNER BROS.

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

El nombre de Glen Powell lleva mucho tiempo sonando con fuerza como favorito para interpretar a Batman en el DCU de James Gunn. Ahora, nuevas informaciones apuntan a que el protagonista de The Running Man estaría negociando su incorporación al universo DC para asumir un papel importante que, además, requeriría un gran compromiso.

Según ha asegurado Jeff Sneider, Powell "ha mantenido conversaciones con DC para interpretar un papel importante que exigiría un gran compromiso y contemplaría varias opciones contractuales".

Aunque muchos fans han dado por hecho que Powell podría interpretar a Bruce Wayne, lo cierto es que hay otros muchos personajes a los que podría dar vida en el universo DC de Gunn y Peter Safran.

RUMOUR: Glen Powell is in talks for a role in the DCU



"A major role that would require a big commitment and multiple contract options"



via TheInSneider pic.twitter.com/3mOe78G5yX — Streamdorm | Film & TV News (@Streamdorm_) November 6, 2026

POWELL, UNA GRAN ELECCIÓN PARA INTERPRETAR A JOHN CONSTANTINE

De hecho, tras conocerse que DC Studios está desarrollando una nueva película de John Constantine, con Francis Galluppi, guionista y director de Evil Dead Wrath como responsable del libreto, Sneider considera que el actor de Twisters y Top Gun Maverick podría encarnar al célebre y cínico hechicero.

Los rumores sobre la posible incorporación de Powell al DCU cobraron fuerza después de que los fans descubrieran que Powell comenzó a seguir en Instagram al codirector de DC Studios, James Gunn, y a Andy Muschietti, director de The Brave and the Bold, aunque no está confirmado que siga vinculado al proyecto.

A pesar de que Powell había mostrado anteriormente poco interés en interpretar a un superhéroe, durante una entrevista confesó que siempre había sido fan de Batman.

"Tendría una visión muy atrevida de Batman", afirmó a GQ. "Desde luego, no tendría el tono de Matt Reeves; probablemente se parecería más al de Keaton", admitió.

Curiosamente, aunque Powell no ha interpretado a Batman, el actor sí apareció en El caballero oscuro: La leyenda renace, interpretando fugazmente a un corredor de bolsa que se gana el desdén de Bane (Tom Hardy).

Por otro lado, no hace mucho, cuando un fan preguntó a Gunn si se habían modificado los planes creativos para Batman The Brave and The Bold, anunciada en 2023, el copresidente de DC Studios respondió con un escueto "sí". No obstante, la respuesta del director y guionista de Superman no resulta demasiado reveladora y podría estar refiriéndose a distintos aspectos del proyecto.