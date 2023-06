Ezra Miller reaparece en la premiere de The Flash con mensaje a James Gunn: "Gracias por apoyarme en estos momentos"

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Ezra Miller, protagonista de The Flash, ingresó el pasado mes de agosto en una clínica de rehabilitación para recuperarse de sus problemas de salud mental. Unos problemas que le llevaron a tener varios incidentes con la justicia, incluyendo varios arrestos, por agresiones, robos y otros supuestos delitos. Desde entonces, el intérprete no había vuelto a aparecer en público. Algo que cambió el pasado lunes en la premiere de la película.

Hace unas semanas se confirmó que Miller no daría entrevistas o participaría en actos de promoción y publicidad de The Flash. Pero con motivo de la premiere oficial celebrada en Los Ángeles, quiso acompañar al resto del equipo en la puesta de largo del filme de DC. Además, pronunció algunas palabras para presentar la cinta a los asistentes.

"Te quiero, Maestro. Creo que eres espectacular y que tu trabajo es monumental", comenzó Miller haciendo referencia a Andy Muschietti, el director de The Flash. A continuación agradeció el esfuerzo a Barbara Muschietti y el resto de productores, directivos y creativos que levantaron la película.

Ezra Miller thanks #TheFlash director Andy and Barbara’s Muschietti, the Warner Bros. brass and DC co-chairs Peter Safran and James Gunn for their “grace and discernment and care” and the cast pic.twitter.com/82vNFjioQ4