Fans de DC temen que el CGI de Aquaman 2 sea tan malo como en The Flash: "Es horrendo"

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Aquaman and the Lost Kingdom ya ha lanzado su tráiler y no se ha librado de las críticas a su CGI. Esto también ocurrió recientemente con The Flash, y es que los fans están comparando ambas películas por la baja calidad de sus efectos especiales.

En el tráiler de Aquaman and the Lost Kingdom hay varias escenas bajo el agua que no han convencido a los espectadores, especialmente porque los rostros de los personajes de Jason Momoa y Nicole Kidman no parecen tener la suficiente calidad. Esto llevó a que se hicieran comparaciones entre The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom a través de Twitter.

"Algo falla en el CGI", aseguró un usuario. "Siempre y cuando no llegue al nivel de The Flash, me conformo", contestó otro internauta.

As long as it’s not flash level I’m good — Ryuu Saki (@QgtharoninSaki) September 13, 2023

"La cara de Aquaman parece sacada directamente del CGI de The Flash", reza otro tuit. "Qué coño pasa con la cara de Aquaman, ese no es Jason Momoa, ese es Momoa con el CGI de The Flash", opinó otro tuitero. "Tengo mis reservas. Dada toda la mala publicidad, estoy segura de que no es buena. Ese CGI de Nicole Kidman es horrendo. En serio, esto es The Flash otra vez", se quejó otra usuaria.

ufff Aquaman face seems to be straight from THe Flash CGI — Jesus Bennett (@JBennettiano) September 11, 2023

Wtf is up with Aquaman's face, that is NOT Jasin Momoa, that is The Flash CGI Momoa — Gitsenberg (@Gitsenberg) September 11, 2023

I'm looking at it with reservation. Given all the bad publicity, I'm sure it's not good. That CGI Nicole Kidman is horrendous, why not this? Seriously, this is "The Flash" all over again...😥 — Pamela Ingold 🇨🇦🎥🎬 (@PamelaIngold) September 11, 2023

Terrible ese trailer de Aquaman. Como su predecesora. Horribles efectos, seguramente las mismas terribles actuaciones. Pero otra vez… los efectos bro. LOS EFECTOS VISUALES: todo mal. — Dave (From The Vault) (@davidrojasmusic) September 14, 2023

El mismo Momoa dijo que la secuela seria mas cómica , ósea una comedia.😒

Los efectos parecen Star Wars, no entiendo como después años no se ve mejor?

Siempre dije Aquaman debería ser una peli mas pequeña y no querer hacer una STAR WAR de 300millones

Pero? hasta no ver no opinar https://t.co/KTecGeUGYS — KEVO LIBRE ! (@batmancholo123) September 14, 2023

El CGI de The Flash fue muy criticado especialmente por una secuencia en la que hacen un cameo otros superhéroes. The Flash recuperó a varios personajes de películas anteriores de DC para una escena que debería haber sido uno de los mejores momentos. Sin embargo, la apariencia de los personajes era peor de la esperada por los fans.

Andy Muschietti, director de The Flash, alegó que la calidad del CGI fue una decisión consciente y no un error. "La idea, por supuesto, es que estamos viendo la perspectiva de Flash. Todo se distorsiona en cuanto a luces y texturas. Entramos en este mundo acuático que básicamente es estar en el punto de vista de Barry. Era parte del diseño, así que, si te parece un poco raro, esa era la intención", declaró a io9.

Sin embargo, las críticas al CGI de DC se remontan a incluso antes de The Flash. Liga de la Justicia, lanzada en 2017, también recibió muchas críticas en este sentido y, a diferencia de The Flash, el pobre resultado se debió probablemente a los reshoots y al cambio de Zack Snyder por Joss Whedon en la dirección. Liga de la Justicia fracasó en taquilla, y los crossover del Universo Extendido DC que se habían planeado fueron en su mayoría descartados después de la mala recepción. Liga de la Justicia de Zack Snyder se lanzó en 2021 con mejor recepción, aunque sus efectos visuales también fueron criticados, particularmente por la apariencia del Detective Marciano (Harry J. Lennix). The Flash marcará el fin del Universo Extendido DC y supondrá el comienzo de una nueva era con James Gunn al mando, una etapa que, a juzgar por el tráiler de Aquaman and the Lost Kingdom, arranca con mal pie en lo que a calidad visual se refiere.