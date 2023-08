The Flash ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Archivo - The Flash 2 sigue en los planes de DC... Pero con una condición

The Flash 2 sigue en los planes de DC... Pero con una condición

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Tras su estreno en cines el pasado 16 de junio, The Flash ya tiene fecha de lanzamiento en HBO Max. Será el 25 de agosto cuando llegue a la plataforma la cinta, dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Ezra Miller.

La película que juega con el Multiverso DC e incluye numerososo cameos de rostros conocidos del pasado y presente de la factoría de superhéroes, como los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton, llega al servicio de streaming tras su decepcionante paso por taquilla.

El filme de Ezra Miller solo logró recaudar apenas 268 millones de dólares, convirtiéndose así en uno de los peores desepeños del Universo Extendido DC tan solo por detrás de Shazam 2 (132 millones de dólares), Wonder Woman 1984 (166 millones), The Suicide Squad (167 millones) y Aves de presa (201 millones de dólares).

"Los mundos chocan en The Flash cuando Barry Allen utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado. Barry intenta salvar a su familia, pero sin saberlo altera el futuro y queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación, pero en la que no hay superhéroes a los que recurrir. A menos que Barry pueda persuadir a un Batman muy diferente para que salga de su retiro y rescate a un kryptoniano encarcelado... aunque no sea el que está buscando. En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es luchar por seguir vivo. Pero ¿este último sacrificio será suficiente para reiniciar el universo?", reza la sinopsis oficial.

Además de Miller, Michael Keaton retoma su papel de Batman más de treinta años después; Sasha Calle da vida a Supergirl y Michael Shannon vuelve como el villano Zod. La película cuenta además con la participación de Maribel Verdú como la madre de Barry.

Además de disfrutar de The Flash muy pronto en casa, los amantes de DC también pueden ver ya en la gran pantalla Blue Beetle. La cinta dirigida por Ángel Manuel Soto se ha estrenado en cines este viernes 18 de agosto. DC cerrará el año con Aquaman and The Lost Kingdom, secuela de Aquaman protagonizada por Jason Momoa y Amber Heard. El filme de James Wan llegará a las salas el 22 de diciembre.