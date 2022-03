Ezra Miller (The Flash), detenido en Hawái por acoso y desorden público en un karaoke

MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

Si a principios de 2022 Ezra Miller revolucionó Internet con un vídeo en el que amenazaba al Ku Klux Klan, el actor que da vida a The Flash ha vuelto a copar titulares, ahora por su dudosa conducta. Miller ha sido detenido en Hilo (Hawái) por un altercado en un karaoke que tuvo lugar el pasado domingo 27 de marzo.

Según un informe policial al que ha tenido acceso The Hollywood Reporter, Miller supuestamente "gritó obscenidades" y mostró un comportamiento "agitado" cuando la gente comenzó a cantar en el bar.

Es entonces cuando se dice que el actor de Animales fantásticos y Liga de la Justicia intentó quitarle un micrófono a una mujer y se abalanzó sobre un hombre que estaba jugando a los dardos. La publicación también afirma que el dueño del bar pidió a Miller que se calmara en repetidas ocasiones.

3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH