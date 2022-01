Ezra Miller amenaza al Ku Klux Klan en un inquietante vídeo: "Mataos con vuestras propias pistolas"

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Ezra Miller ha sorprendido a sus fans con un inquietante vídeo compartido en Instagram. El protagonista de The Flash y la saga Animales Fantásticos colgó un clip en el que se dirigía al Ku Klux Klan y amenazaba al grupo supremacista blanco.

"Esto es un mensaje para el grupo de Beulaville del Ku Klux Klan de Carolina del Norte. Hola, en primer lugar, ¿qué tal estáis? Soy yo", dice al inicio del vídeo.

"Mirad, si queréis morir todos, os sugiero que simplemente os matéis vuestras propias pistolas, ¿de acuerdo?. De lo contrario, seguid haciendo exactamente lo que estáis haciendo en este momento, y sabéis de lo que estoy hablando, y entonces, ya sabéis, lo haremos por vosotros si es eso lo que queréis", afirma. "Vale, hablaremos pronto, ¿de acuerdo? Adiós", se despide el intérprete.

Junto al vídeo el actor escribió un texto. "Por favor, difundid este vídeo a todos aquellos a quienes pueda interesar. Esto no es una broma y, aunque reconozco que soy un payaso, confiad en mí y tomaos esto en serio", se puede leer.

A raíz de la publicación del vídeo Ezra Miller fue trending topic en Twitter y la red social se llenó de comentarios y bromas al respecto. "Ezra Miller contra el Ku Klux Klan no estaba en mi bingo para 2022, pero lo acepto", escribió una usuaria. "Ezra Miller contra el Ku Klux Klan sería mejor película que The Flash", opinó otro tuitero.

"Ezra Miller nombrando a una rama específica del KKK y diciéndoles que se suiciden o los matarán es ahora el estándar de oro para el activismo de las celebridades. Estoy enamorado de todas ellas", comentó otro usuario.

Ezra Miller vs. The KKK wasn't on my 2022 bingo card, but I'll take it.

Ezra Miller vs The Ku Klux Klan would be a better movie than The Flash https://t.co/Fbos2ocpkF

Ezra Miller calling out a specific chapter of the kkk and telling them to kill themselves or they’ll get killed is now the gold standard for celebrity activism. I’m so in love with them.