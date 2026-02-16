Expertos en Brontë defienden Cumbres borrascosas de Fennell: "No es fiel pero entretiene" - WARNER BROS.

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

La nueva adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell (Saltburn, Una joven prometedora), ya ha llegado a los cines. Coincidiendo con su estreno, expertos de la casa-museo dedicada a Emily Brontë y sus hermanas, Anne y Charlotte, estudiosos de la obra literaria de la autora británica, ha abordado los controvertidos cambios que introduce la directora en la película.

"No participamos en absoluto en la realización de la película", aclara inicialmente Rebecca Yorke, directora del museo y de la Sociedad Brontë, en declaraciones a The Guardian. "Pero Emerald Fennell fue invitada a nuestro festival de literatura femenina Brontë en septiembre, donde habló con elocuencia sobre Cumbres borrascosas y la reacción tan personal que le provocó la novela", continua.

"Cualquier nueva adaptación probablemente atraerá más a un público que a otro y suscitará un animado debate", añadie Yorke. Asimismo, el personal del museo Brontë, emplazado en Haworth, en West Yorkshire (Inglaterra), que asistió el pasado jueves a una proyección de la película por parte de Warner Bros., también se pronunció acerca de los cambios respecto al material original, incluyendo el hecho de presentar a Heathcliff como un hombre blanco o incluir pasajes sexuales más explícitos.

"PARECE UN AUTÉNTICO SUEÑO FEBRIL"

"Puede que a algunos no les gusten [los cambios], pero es una película emocionante por sí misma", expresó Sue, perteneciente al departamento de formación. "¿Es fiel? No. ¿Es para puristas? No. ¿Es una versión entretenida de la novela? ¡Sí!", prosiguió Diane, quien es la responsable de difusión.

"Parece un auténtico sueño febril", aseguró Mia, del área de Digital Engagement. En cambio, para la doctora Claire O'Callaghan, quien es la biógrafa más reciente de Brontë, esta versión de Cumbres borrascosas "es refrescante" porque "no hay ninguna intención de ser fiel al original".

"Si fuera más un drama de época, la gente se molestaría más; pero está lejos de serlo y es muy exagerada... Las actuaciones son brillantes. Hay mucha diversión intrínseca, además de la intensidad y la tragedia", añadió O'Callaghan. No obstante, cabe destacar que la cinta ha dividido a la crítica sobre las interpretaciones de Margot Robbie y Jacob Elordi como Cathy y Heathcliff, respectivamente.

"Llevo obsesionada con esta historia desde que era adolescente y, como a tantos lectores, me abrió a todo un mundo de pasión, intensidad y conflicto", admitió Fennell en una entrevista concedida a CulturaOcio. "Siempre supe que quería adaptarla y, ahora más que nunca, sentía la necesidad de hacer algo que hiciera llorar y reír, excitarse y también incomodar al público. Quería crear algo que se viviera casi como una experiencia física para todo el mundo", añadió.

La casa donde Emily, Charlotte y Anne Brontë escribieron sus famosas novelas -y donde Emily murió a los 30 años en 1848, un año después de publicar Cumbres borrascosas- fue comprada por Sir James Roberts en 1928 y donada a la Sociedad Brontë.