Jacob Elordi y Margot Robbie protagonizan Cumbres borrascosas: "Todos hemos experimentado el amor no correspondido"

LOS ÁNGELES, 11 Feb. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Jacob Elordi y Margot Robbie protagonizan Cumbres borrascosas, la nueva película de la cineasta británica Emerald Fennell, quien dirige una audaz reinterpretación de la célebre novela de Emily Brontë. El filme se estrena en los cines de España este viernes 13 de febrero. Elordi y Robbie dan vida a Cathy Earnshaw y Heathcliff en una historia de pasión prohibida que evoluciona hacia una espiral de lujuria, amor y locura.

La cinta revisita una de las historias románticas más icónicas de la literatura desde una mirada contemporánea y visceral, poniendo el foco en la intensidad emocional de sus protagonistas y en el impacto devastador del amor no correspondido.

En palabras de Elordi, ese sentimiento es el motor de su personaje. "Creo que Heathcliff está marcado por amor. De verdad que sí. Pienso que es amor. Y creo que el amor no correspondido muta y se convierte en otra cosa. Todos lo hemos experimentado y lo conocemos de alguna manera. Así que tengo que decir, de forma instintiva, que principalmente le impulsa el amor", afirma Jacob durante una entrevista concedida a Europa Press.

Elordi afrontó el reto de encarnar a Heathcliff como un proceso de inmersión emocional en un personaje marcado por la intensidad: "Amor, rabia y aislamiento... creo que hay un poco de todo eso en la vida cotidiana. Tuve que trabajar mucho", reconoce el intérprete.

Margot Robbie, por su parte, se enfrenta a una Cathy romántica, compleja y profundamente contradictoria. "Me encanta interpretarla. Es una niñata, una auténtica pesadilla. Y es muy divertido dar vida a un personaje así, porque puede soltar lo que quiera y luego no sabe encajar las consecuencias. Puede pasarse diez minutos lanzando insultos a alguien y, en cuanto le responden, se queda hecha un mar de lágrimas en el suelo", explica la actriz.

Jacob, quien ya trabajó con Emerald Fennell en Saltburn, subraya la singularidad del enfoque creativo de la cineasta. "Trabajar con Emerald es, posiblemente, una de mis cosas favoritas, por el ambiente que crea y por lo singular y específica que es su visión, tanto cinematográficamente como a nivel personal". El actor admite que le preocupaba decepcionar a la directora y guionista británica. "La única presión que sentí con el papel fue estar a la altura de Emerald, porque la respeto muchísimo. No quería decepcionarla en su visión".

AMOR OBSESIVO Y VENGANZA

Cumbres borrascosas narra la intensa, destructiva y apasionada historia de amor entre Heathcliff, un joven huérfano adoptado, y Catherine Earnshaw en los páramos de Yorkshire. Marcados por barreras sociales y el rechazo, su relación se transforma en una obsesión llena de celos y una implacable venganza por parte de Heathcliff hacia la familia de ella, afectando incluso a la siguiente generación.

Además de protagonizar la película, Margot Robbie participa como productora y destaca su implicación en el proceso creativo. "Lo más maravilloso de producir una película es poder estar presente en cada fase del proceso. Cuando trabajas produciendo una película de Emerald Fennell, ella te entrega un guion perfecto, listo para rodar. Pasas directamente a la fase de preparación, y fue increíble", señala.

Robbie ya participó como productora en Una joven prometedora o Saltburn, anteriores largometrajes dirigidos por Fennell. "Verla evolucionar en cada uno de sus filmes ha sido asombroso. Fue una alegría repetir la experiencia", concluye la actriz.

Los actores Hong Chau y Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes y Ewan Mitchell completan el reparto de Cumbres borrascosas.