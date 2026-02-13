El final de Cumbres borrascosas y cómo cambia el libro: ¿Muere ((SPOILER))? - WARNER BROS.

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

Cumbres borrascosas, la nueva adaptación del clásico homónimo de Emily Brontë, ha llegado a los cines. Tanto el tráiler como las comillas del título ya auguraban que esta iba a ser una mirada moderna y personal de la historia y no un calco del libro, si bien el final difícilmente habrá sorprendido a aquellos familiarizados con la obra. En todo caso, conviene repasar los últimos compases del filme y dejar claras algunas cuestiones.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La historia de Heathcliff (Jacob Elordi) y Catherine (Margot Robbie) estaba condenada desde el principio, si bien ambos comparten un breve periodo de tiempo en el que pueden permitirse pensar lo contrario. No obstante, cuando Catherine pone fin a sus encuentros y le confiesa a su amante estar embarazada de Edgar, todo se precipita.

Heathcliff, consciente de que esta vez Catherine está verdaderamente decidida a dejarle y con el único propósito de vengarse de ella, va a ver a Isabella y le propone un matrimonio carente de amor. A pesar de las condiciones, ella acepta y pasa a vivir miserablemente en Cumbres borrascosas, degradada y humillada por su marido pero, de algún modo, conforme con el arreglo, aceptando incluso escribir cartas a Catherine para llamar su atención.

Aunque las cartas nunca llegan al personaje de Robbie, ya que Nelly las intercepta y quema siempre, Catherine se sume en una profunda depresión por haber perdido a su amante. Encerrada en su habitación y negándose a comer, la joven se va consumiendo poco a poco. Nelly, consciente de su naturaleza dramática y exagerada, desdeña su comportamiento y no la cree cuando dice que ha perdido al bebé.

Cuando Nelly finalmente se percata de que Catherine está realmente enferma y sufre de septicemia, ya es demasiado tarde. En un último intento por enmendar sus errores, la criada parece acceder a la petición de su señora y va a comunicar a Heathcliff su estado. A pesar de que este sale de su hogar a toda prisa, cabalgando con desesperación, llega a la mansión Linton después de que su amada haya fallecido y se tiende junto a su cadáver, pidiéndole que vuelva para atormentarle.

Por otro lado, en la ausencia de Heathcliff, Nelly saca a Isabella de Cumbres borrascosas, librándola así de su dañino matrimonio. En cuanto a Edgar, queda destrozado por la muerte de su mujer, pero deja que su rival amoroso se despida de ella y llega a empatizar con su dolor.

EL FINAL DEL LIBRO

Aunque este final conserva la esencia del libro, es decir, la muerte de Catherine y la pena de Heathcliff, difiere en algunos puntos importantes, empezando por el hecho de que esta no supone, ni mucho menos, el final de la historia original.

En la obra de Brontë, Catherine fallece hacia la mitad del libro, pero no sin antes haber dado a luz a una niña, Cathy Linton. Por otro lado, Isabella y Heathcliff tienen también un hijo, al que llaman Linton. Esta segunda generación, de la que también forma parte Hareton, hijo de un personaje que en la cinta de Fennell no aparece, pasa a tener un papel primordial en la trama, que sigue desarrollándose mucho después del último suspiro (que no la última aparición) de Catherine.

Y es que cabe remarcar que, mientras los descendientes de los personajes lidian con un legado de rencor y odio, el fantasma (ya sea real o imaginado) de Catherine atormenta a Heathcliff durante años, hasta que sus espíritus acaban vagando juntos por los páramos.