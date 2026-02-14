Cumbres Borrascosas: Emerald Fennell defiende a Jacob Elordi como Heathcliff tras acusaciones de whitewashing - WARNER BROS.

MADRID, 14 Feb.

Cumbres borrascosas, la nueva adaptación del clásico de Emily Brontë, está en los cines protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Y aunque no se trata de un calco de la novela original, han sido muchos los detalles que se han criticado antes siquiera del estreno del filme por diferir del libro. Destaca, por ejemplo, la controversia por haber elegido a Elordi, un actor blanco, para encarnar a Heathcliff, cuya ambigua identidad racial es una parte importante de la historia.

En Cumbres borrascosas, Heathcliff es un niño que la familia Earnshaw acoge en su seno, si bien no tratándolo como a un hijo, sino dejando clara su condición inferior. La novela lo describe inicialmente como un gitano de piel oscura, luego un pasaje señala que es tan blanco como la pared de detrás y un personaje llega a sugerir que podría ser estadounidense o español.

"Aquí hay un pasaje relevante sobre él: 'No es más que un niño', dijo, 'y podría ser un pequeño lascar, o un náufrago estadounidense o español'", señaló un usuario de X, antes Twitter, exponiendo que, en el siglo XIX, un lascar era un "marinero del sur de Asia".

Además, el hecho de que lo encontrasen en Liverpool, principal puerto del comercio de esclavos en Gran Bretaña durante la época, es para muchos fans una pista de su ascendencia. Así, nunca llega a hacerse explícita la identidad racial de Heathcliff, que sigue sujeta a debate a día de hoy, pero parece dejarse clara, al menos, cierta duda al respecto.

Aunque Elordi no es, ni mucho menos, el primer actor blanco en dar vida al personaje, ha enfrentado críticas por ello. Fennell, explicando su decisión de escogerle para el papel en declaraciones a The Hollywood Reporter, expuso que, para ella, "la cuestión es que todos los que aman este libro tienen una conexión tan personal con él, que solo se puede hacer la película que uno mismo imaginó al leerlo", señalando que ella se centró más "en los elementos pseudomasoquistas de la obra".

"Lo mejor de esta película es que se podría hacer cada año y seguiría siendo igual de conmovedora e interesante. Hay tantas interpretaciones diferentes... Creo que cada año deberíamos tener una nueva", añadió la directora.

Por otro lado, en una entrevista concedida a BBC News en septiembre de 2025, la cineasta reveló haber pedido a Elordi que fuera su Heathcliff tras verlo en el set de Saltburn y comprobar que se "parecía exactamente a la ilustración de Heathcliff del primer libro que leí".

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Aunque el debate sobre la identidad racial de Heathcliff parezca menor, muchos fans de la obra original señalan que se trata de un rasgo clave del personaje, su evolución y su relación imposible con Catherine Earnshaw. "Cuando Heathcliff es acogido por los Earnshaw, habla un idioma distinto al inglés. Se le describe constantemente como de rasgos oscuros, de una forma que hace que los demás lo perciban como feo, extraño y aterrador. Es evidente que se le presenta de forma intencionada como extranjero y racializado", señala una publicación en redes sociales.

"Estoy releyendo Cumbres borrascosas para prepararme para la película y es muy obvio que Heathcliff no es blanco. Los demás personajes son intolerantes con él por su raza. El libro no tiene sentido si piensas que es blanco", apunta otro usuario.