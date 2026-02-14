Cumbres borrascosas: 6 adaptaciones esenciales antes de Jacob Elordi y Margot Robbie

Cumbres borrascosas: 6 adaptaciones esenciales más allá de Jacob Elordi y Margot Robbie - MAMMOTH SCREEN-PARAMOUNT PICTURES-ECOSSE FILMS-UNI

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

Cumbres borrascosas, novela de Emily Brontë publicada en el siglo XIX, es todo un clásico de la literatura inglesa y universal. La destructiva historia de pasión entre Catherine Earshaw y Heathcliff en los hostiles páramos de Yorkshire ha sido llevada en numerosas ocasiones a la gran y a la pequeña pantalla, siendo la reciente adaptación de Emerald Fennell la última de una larga lista.

Ante el estreno de la cinta protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, que supone una nueva visión del inmortal clásico, conviene repasar algunos de los títulos que mejor han sabido plasmar la novela de Brontë al audiovisual a lo largo de los años.

CUMBRES BORRASCOSAS (1939)

Para muchos, la adaptación por excelencia de Cumbres borrascosas, a pesar de narrar solo la primera mitad del libro, la cinta de 1939 contó con William Wyler como director y con Laurence Olivier como Heathcliff y Merle Oberon como Cathy. El filme obtuvo ocho nominaciones a los Oscar, incluida mejor película, pero finalmente solo se alzó con una estatuilla por mejor fotografía.

CUMBRES BORRASCOSAS (1970)

Una de las más aclamadas (y fieles) adaptaciones del libro de Brontë fue la protagonizada por Timothy Dalton y Anna Calder-Marshall. La película fue nominada a un Globo de Oro por su banda sonora y fue todo un éxito en taquilla, llegando a tener casi una secuela que finalmente no se materializó.

CUMBRES BORRASCOSAS (1992)

Dirigida por Peter Kosminsky y protagonizada por Juliette Binoche y Ralph Fiennes (en su debut cinematográfico), la película de 1992 fue la primera en adaptar la novela entera y no solo su primera mitad, con Binoche dando vida tanto a Catherine Earnshaw como a su hija, Cathy Linton.

CUMBRES BORRASCOSAS (1998)

Como muchas de las adaptaciones de la BBC, esta serie destaca por su fidelidad a la obra original. Contó en su reparto con Robert Cavanah, Orla Brady, Matthew Macfadyen y Sarah Smart, entre otros.

CUMBRES BORRASCOSAS (2009)

Una de las versiones más populares de la historia es esta miniserie de televisión en dos partes para ITV protagonizada por Tom Hardy y Charlotte Riley.

CUMBRES BORRASCOSAS (2011)

Dirigida por Andrea Arnold, la cinta de 2011 destacó por hacer hincapié en sus elementos oscuros y góticos más que en el romance y se hizo con el premio a mejor fotografía en el festival de Venecia. James Hawson dio vida a Heathcliff y Kaya Scodelario, a Catherine.

BONUS TRACK - WUTHERING HEIGHTS DE KATE BUSH (1978)

En cuanto a adaptaciones de Cumbres borrascosas se refiere (o proyectos inspirados por el clásico), cabe señalar además el tema homónimo de Kate Bush, el primer sencillo del álbum debut de la cantante, escrito después de que esta viese una adaptación de 1967, con solo 18 años. Fue además la primera canción escrita e interpretada por una artista femenina en alcanzar el primer puesto en las listas de Reino Unido.