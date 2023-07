¿Prepara Nintendo la película de Zelda y también Luigi, el spin-off de Super Mario Bros?

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Super Mario Bros. La película, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, llevó a la gran pantalla el icónico videojuego de Nintendo con mucho éxito, ya que se convirtió en el lanzamiento de animación más taquillero de la historia. A raíz de su éxito, han surgido rumores de una posible continuación.

Según el blog Zippo's Nonsensical Ramblings And Other Stuff, que en otras ocasiones ya ha acertado con sus rumores sobre Nintendo, Super Mario Bros. La película tendrá un spin-off de Luigi. Pero, además, la compañía también estaría pensando en adaptar otro de sus grandes éxitos. "Además de la obvia secuela de Mario y la película de Donkey Kong, de la que supieron por primera vez gracias a mí hace mucho tiempo, puedo confirmar de forma independiente con mis propias fuentes que Illumination producirá una película de Zelda y un spin-off centrado en Luigi", revela.

"Por lo que he oído, Zelda será una amalgama de juegos de Zelda muy diferentes, en lugar de una adaptación directa de, por ejemplo, Ocarina of Time, Wind Waker o Twilight Princess", agrega el informante.

Sin embargo, parece que estos proyectos tendrán que esperar, a la luz de la actual situación en la industria de Hollywood. "El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild Of America) está actualmente en huelga en el mundo del cine y la televisión. Es decir, no se están escribiendo o produciendo películas y series en este momento", explica el autor, que también hace referencia a la huelga del Sindicato de Actores de Cine. "Esto está frenando todo en Hollywood, las películas y las series van a retrasarse, y algunas producciones deben detenerse por completo. Es un triste estado, pero esta es la única forma de mostrarles a estas horribles empresas que no podemos ser manipulados. Dicho eso, los planes de Nintendo y Universal están actualmente en pausa. De hecho, Nintendo ya habría anunciado sus próximas películas en junio si la huelga de guionistas no hubiera ocurrido", añadió.

Además, en el blog también se habla de las posibles fechas de lanzamiento. "He oído que Nintendo y Universal querían un estreno en las vacaciones de 2025 para Donkey Kong y un lanzamiento en 2026 para Mario 2. Pero dado que todo es incierto en este momento, es difícil decir cómo se desarrollará. Es probable que las cosas tengan que retrasarse y moverse", comenta.