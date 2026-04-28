Rosalía revela cómo consiguió su papel de stripper en Euphoria: "Imagínate tener un sueño desde hace años..." - HBO MAX

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

Entre las nuevas incorporaciones al elenco de Euphoria en su tercera temporada destaca la de la cantante Rosalía, que ya en el segundo episodio hacía su primera aparición como la stripper Magick. Aunque el fichaje de la artista española se había dado a conocer hace tiempo, ha sido ahora que esta ha compartido su reacción al obtener el papel, así como parte de su experiencia en el rodaje.

"Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria", escribía Rosalía en su cuenta de Instagram, publicando una fotografía del momento en cuestión, en la que se la ve con los ojos llorosos y una gran emoción contenida. "Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés. Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te cumpla cuando menos te lo esperas", continúa el texto.

La cantante señaló brevemente otros aspectos de su paso por la serie de HBO Max, mencionando que tuvo que aprenderse una coreografía "en menos de 48 horas" y que estaba muy nerviosa. "Recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios y que se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el bíceps", recordó.

MAGICK LA STRIPPER, EL PERSONAJE DE ROSALÍA EN EUPHORIA

"Gracias Sam [Levinson] y a todo el resto por creer en mí. Eternamente fan de Euphoria y agradecidísima por esta experiencia", termina el mensaje de la artista, que además de la mencionada fotografía de su reacción al obtener el papel, compartió otras imágenes de la producción. En estas, aparece una taquilla con el nombre de su personaje, una barra de stripper y unos vistosos zapatos de plataforma.

Aunque por el momento el papel de Rosalía en la ficción ha sido limitado, su aparición en el tráiler del cuarto episodio adelanta que su personaje continuará explorándose en la serie. Magick aparece en el avance junto a Rue (Zendaya), llorando y maniatada mientras alguien apunta a ambas con una pistola.

Aún es poco lo que se sabe del personaje de Rosalía más allá de que trabaja como bailarina en un club nocturno de California, lugar donde conoce a Rue, habla una mezcla de español e inglés y lleva un collarín cervical decorado con brillantes que se niega a quitarse debido a una demanda con la que pretende ganar dinero.