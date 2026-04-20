Así ha sido el debut de Rosalía en Euphoria 3x02: Una stripper con collarín que insulta en español

Así ha sido el debut de Rosalía en el 3x02 de Euphoria - HBO MAX

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

Euphoria continúa su andadura en HBO Max con el segundo episodio de su tercera temporada, en el que ha hecho acto de presencia una de las incorporaciones estrella de esta entrega: Rosalía. La cantante, que ya se había dejado ver en los avances de la serie, ha entrado pisando fuerte... y hablando más español que inglés.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En la ficción, Rosalía da vida a una stripper llamada Magick que trabaja en un club nocturno de California. Es allí donde coincide con Rue, el personaje encarnado por Zendaya, que continúa enganchada a las drogas y envuelta en peligrosos ambientes ligados al narcotráfico. Así, comienza a trabajar en el club supervisando a las bailarinas para ganar algo de dinero.

Es aquí donde entra en escena Rosalía, imposible de pasar desapercibida con una primera intervención que anticipa el carácter de su personaje al gritar "¡Me cago en tus muertos!" durante una acalorada discusión con el proxeneta que controla el club. Malick alterna entre el español y el inglés al explicarle que no puede quitarse el collarín cervical, que lleva decorado con brillantes como parte de su atuendo.

"¿Con quién estás hablando? No hablo español", le dice el personaje de Kadeem Hardison, desesperado mientras Malick le explica, en español, que no puede quitarse el collarín por si le mandan "un detective privado". Aunque la conversación no llega a aclarar del todo la situación, Malick le ruega a su jefe que le deje llevar el collarín, diciéndole que "podría ganar doce de los grandes con esta demanda".

¿MÁS DE ROSALÍA EN LA TEMPORADA 3 DE EUPHORIA?

Aunque su aparición en el capítulo es breve, cabe esperar que el personaje de Rosalía cobre algo de peso a lo largo de la temporada, pues la serie aún tiene pendiente por aclarar la historia de su collarín y la demanda por la que se niega a quitárselo.

Aunque Euphoria no ha estado exenta de escenas provocadoras y explícitas en el pasado, esta tercera temporada de la serie está viéndose marcada por las críticas de un sector de la audiencia a raíz de la trama protagonizada por Cassie Howard. En la ficción, la joven encarnada por Sydney Sweeney comienza una carrera como modelo en OnlyFans.