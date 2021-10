Eternals presenta a Superman dentro del Universo Marvel

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

Eternals dará la bienvenida a un gran número de nuevos personajes, sin embargo, lo que muy pocos podían esperar era que también supusiera la puerta de entrada para un personaje de DC dentro del Universo Cinematográfico Marvel. Y ese es ni más ni menos que Superman.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Durante una escena filtrada de la película, cuando Ikaris y Sersi se reúnen con Phastos, su hijo pequeño reconoce el traje azul del personaje interpretado por Richard Madden. "Papá, ¡Es Superman!" afirma el joven antes de señalar: "¡Con la capa y lanzando rayos láser por los ojos!".

Una comparación que parece no acabar de gustarle a Ikaris que rápidamente responde: "Yo no llevo capa".

Más allá de lo anecdótico, la escena sirve para confirmar que los personajes de DC Comics existen en el MCU, aunque solo sean ficción dentro de la ficción, como el diálogo deja entender. Un detalle llamativo, ya que a ojos de muchos espectadores, existe cierta rivalidad entre ambas editoriales.

"Ha sido cosa mía", ha señalado la directora del filme, Chloé Zhao en una entrevista a ComicBook. "Nuestro trabajo consiste en contar historias sobre mitología y Superman, por ejemplo, está vinculado a la mitología", ha continuado explicando la cineasta.

"En muchas culturas, hay una especie de Superman y la gente que lo ha creado y los realizadores que lo han llevado a la pantalla, han hecho películas que, en mi opinión, son una interpretación moderna de la mitología", ha aseverado Zhao.

"No hay motivo para no rendirle homenaje y divertirnos con estos iconos que a todos nos gustan tanto", ha comentado la directora antes de concluir: "Quiero decir, ¿A quién no le encantan Superman y Batman? Está claro que a nuestros Eternos les gustan".

En este sentido, la productora del filme, Nate Moore ha reconocido que la similitudes entre Ikaris y el hombre de acero son inevitables: "¿Cómo íbamos a hacer que lanzara rayos cósmicos por los ojos sin que fueran los láseres rojos que todos conocemos y que se han convertido en algo icónico de aquel personaje?"

Para descubrir el que parece ser el primer cruce de caminos entre las dos compañías más influyentes del mundo de los superhéroes, los fans tendrán que esperar al primer fin de semana de noviembre, cuando Eternals llegue a las salas de cine. Junto a Madden, la película contará con un reparto formado por Angelina Jolie, Kit Harington, Salma Hayek, Gemma Chan o Kumail Nanjiani entre muchos otros.