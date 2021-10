Dwayne Johnson revela cómo su Black Adam vencerá a Superman

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

Con motivo de la DC Fandome, los fans han podido disfrutar de las primeras imágenes oficiales de la película de Black Adam. Una secuencia en la que el personaje interpretado por Dwayne Johnson ha dejado entrever los enormes poderes y la brutalidad antihéroe y que ha reavivado una vez más uno de los debates clásicos del cómic: ¿Quién ganaría en una pelea entre Superman y el campeón caído?

Gran fuerza física, supervelocidad, la capacidad de volar, de lanzar rayos... Son muchos los poderes que Black Adam y el kryptoniano comparten y que hacen que la comparación sea inevitable. Sin embargo, La Roca ha recordado un detalle determinante que los diferencia y que, según él, supone una ventaja para su personaje.

"El punto débil de Superman no es la kryptonita, es la magia", ha señalado el intérprete antes de reiterar que: "El mayor superpoder de Black Adam es la magia".

Fico, thank you my friend.

Remember, Superman’s greatest weakness isn’t kryptonite, it’s magic.

Black Adam’s greatest superpower is magic.

They both fly at light speed.

They both are unstoppable forces.

But only one will kill the other.

And we know who that is. #BlackAdam https://t.co/nCPUCItqQK