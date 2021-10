La directora de Eternals revela cuántas escenas post-créditos hay en la película

MADRID, 12 Oct. (CulturaOcio) -

La directora de 'Eternals', Chloé Zhao, ha revelado que la película, cuyo estreno está previsto para el 5 de noviembre, tendrá escenas post-créditos muy "importantes". Aunque los fans marvelitas están más que acostumbrados a quedarse para ver dichas secuencias tras terminar la cinta, pocas veces los responsables de un filme de La Casa de las Ideas han adelantado la relevancia que tendrán y su número.

"¡Sí! No te quedes con la primera, sino también con la segunda. Son igual de importantes en relevancia y ambas tienen grandes sorpresas para vosotros", declaró la ganadora del Oscar por 'Nomadland' a Fandango.

No es habitual remarcar lo esenciales que son, cuando en muchos casos adelantan que algo gordo está por venir, como la señal de socorro que Nick Furia enviaba a la Capitana Marvel en la secuencia post-créditos de 'Vengadores: Infinity War' o la misma presentación de Thanos al final de la primera entrega de los Vengadores.

Dada la singularidad que tiene 'Eternals', al ser un largometraje dentro del UCM pero cuyos personajes no han intervenido en ninguna de las tramas anteriores de la franquicia, son muchas las incógnitas que hay tras esta advertencia, ¿se revelará algo de 'Spider-Man: No Way Home' o 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' o será algo relacionado con otras futuras producciones de la Fase 4?

Protagonizada por Salma Hayek, Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Kit Harington, Harish Patel y Don Lee, 'Eternals' apuesta por ser uno de los títulos más épico de Marvel, al igual que uno de los que apuntala un nuevo giro en la Fase 4 del UCM.