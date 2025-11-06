Marvel Studios reescribe la historia de Los Vengadores en su nueva serie

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Marvel Studios ha lanzado un nuevo tráiler de Wonder Man, serie metacinematográfica centrada en un actor en horas bajas que llegará a Disney+ el 27 de enero de 2026. Además de ofrecer un nuevo vistazo a Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams, el Hombre Maravilla, el adelanto incluye una imagen fugaz que reescribe la historia pública de los Vengadores.

En un breve plano del avance donde Simon atraviesa un set de Hollywood, el protagonista camina frente a un póster de Rogers: The Musical, el espectáculo presentado en la serie Ojo de Halcón sobre la vida de Capitán América y su papel en los eventos de la Batalla de Nueva York. Pero el cartel desvela una alineación inesperada de héroes con personajes que no aparecieron en Los Vengadores.

En lugar de los seis protagonistas (Iron Man, Capitán América, Viuda Negra, Thor, Ojo de Halcón y Hulk) que combatieron contra Loki y su ejército Chitauri en la película de 2012, en el rótulo del musical aparecen quince superhéroes, aunque no todos fácilmente identificables por la distancia del plano.

Así, además de las siluetas de los Vengadores originales, en los extremos aparecen figuras que remiten a Visión, Capitana Marvel, Black Panther, Spider-Man, Rocket, Groot y Falcon.

Teniendo en cuenta los acontecimientos de Ojo de Halcón, el cambio podría deberse a que dentro de la propia narrativa del UCM los responsables del musical habrían dramatizado a su gusto el conflicto de Los Vengadores incorporando héroes que no participaron originalmente en aquel episodio.

Conviene recordar que en la serie protagonizada por Jeremy Renner el espectáculo ya tomó licencias creativas de este tipo, pues Ant-Man aparecía en el número Save the City pese a que Scott Lang solo estuvo en la Batalla de Nueva York durante viaje al pasado de Vengadores: Endgame.

Creada por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Spider-Man: Brand New Day), los ocho episodios de Wonder Man se estrenarán el 27 de enero. La premisa sigue a Simon Williams, actor y doble de acción que compite por encarnar al héroe titular en un reboot de una vieja película, y se inscribe bajo la etiqueta Marvel Spotlight, reservada a historias autocontenidas y menos dependientes del gran tapiz de continuidad.

Además de Yahya Abdul-Mateen, el proyecto cuenta en su elenco con Ben Kingsley como Trevor Slattery, el intérprete caído en desgracia que se hizo pasar por el Mandarín en Iron Man 3 y reapareció en Shang-Chi; Demetrius Grosse (Banshee), que interpretará al hermano de Simon y que, en los cómics de Marvel, es un villano conocido como el Segador; y Ed Harris como el representante de Simon Williams. Neal Saroyan, Josh Gad, Byron Bowers, Béchir Sylvain, Lauren Glazier y Manny McCord, completan el reparto de Wonder Man.

Simon Williams / Wonder Man es un personaje clásico de Marvel Cómics, creado en 1964 por Stan Lee, Jack Kirby y Don Heck. Nació como antagonista imbuido de energía iónica por el barón Zemo y terminó redimido como Vengador, con poderes que incluyen fuerza sobrehumana, invulnerabilidad y la capacidad de adoptar forma de energía iónica. Su historia está marcada por muertes y resurrecciones, su compleja relación con la Bruja Escarlata y su conexión mental con Visión, cuyos patrones cerebrales derivan de Simon.