Black Panther 3 ya tiene título - MARVEL

MADRID, 30 Nov. (CulturaOcio) -

Más allá de Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, uno de los proyectos que Marvel tiene en marcha es Black Panther 3. Las últimas informaciones relacionadas parecen haber puesto al descubierto el título que llevará esta nueva entrega, que volverá a estar dirigida por Ryan Coogler.

Production List ha desvelado que Black Panther 3 llevará por título Shadows of Wakanda. El filme, según la escueta descripción adjunta en la web, se adentrará en explorar la vulnerabilidad de Wakanda tras la muerte de T'Challa, mientras Shuri asume un papel mucho mayor, tanto de guerrera como de líder.

Pese a que esta descripción no es de lo más reveladora, resulta suficiente para que los fans del UCM se hagan una idea de lo que les depara esta tercera entrega de la saga. Damson Idris, una de las estrellas de F1, cinta ambientada en el mundo de la Fórmula 1 con Brad Pitt como protagonista y Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) tras las cámaras, alimentó los rumores que lo situaban como sustituto de Chadwick Boseman, quien falleció en 2020, en la nueva entrega de la saga Black Panther. Sobre todo, después de que Idris compartiera aparición con Danai Gurira y Ángela Bassett en la pasada edición de Vogue World, donde esta última lució un atuendo que evocaba el característico estilo de su personaje en la franquicia, la reina Ramonda. De hecho, los fans especularon con la posibilidad de que Idris sea quien encarne en la cinta a la versión adulta del hijo de Nakia y T'Challa que fue presentado al final de Black Panther: Wakanda Forever.

Dicho esto, hay que recordar que, en mayo, Bassett explicó cómo la reina Ramonda podría regresar de entre los muertos en esta tercera entrega de la franquicia, que se expandió recientemente con la serie de Disney+ Los ojos de Wakanda. "Escuchad, ¿el Plano Ancestral? Podría estar ahí, ¿sabéis? Podría pasar, y lo haría sin dudar", respondió la actriz, dando así con la clave para su posible vuelta al UCM en el filme, a su paso por Good Morning America.

Hasta el momento, lo único que se sabe sobre la trama de Black Panther 3 es que Denzel Washington estará en la cinta en un papel todavía no revelado. Los últimos rumores sugerían que el actor de Gladiator II pondrá rostro a Achebe, un demente señor de la guerra nigeriano capaz de entrar en las mentes de sus enemigos hasta doblegarlas y hacerlos manipulables.

Además, aunque todavía no hay fecha de estreno fijada para la película, Jeff Sneider apuntaba el pasado agosto en The Hot Mic: "Black Panther 3 llegará en febrero de 2028". "La producción comenzará a principios de 2027, y se estrenará en cines en febrero de 2028", añadió el insider.