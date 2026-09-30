La película de Juego de Tronos sobre Aegon el Conquistador ya tiene fecha de estreno - HBO MAX

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

La que será la primera película del universo de Juego de Tronos, titulada Game of Thrones: Aegon's Conquest (Juego de tronos: La conquista de Aegon), ya tiene fecha de estreno. La cinta, basada en la obra de George R. R. Martin, contará con Beau Willimon como guionista y con Owen Harris como director.

Según señala Deadline, el filme tiene previsto llegar a las salas en junio de 2029. Por el momento, no se ha dado a conocer el reparto ni se han revelado detalles de la trama, si bien se espera que esta gire alrededor de Aegon I, el fundador de la dinastía Targaryen y que narre su conquista de los Siete Reinos.

La película se ambientará así unos 300 años antes de los eventos relatados en la serie original y presentará por fin a un personaje que, si bien ha sido referenciado en múltiples ocasiones en Juego de Tronos, La Casa del Dragón y también en la más reciente El caballero de los Siete Reinos, no ha aparecido todavía en pantalla.

EL ANTEPASADO DE DAENERYS Y RHAENYRA TARGARYEN

Aunque Aegon no haya aparecido en ninguna de las series ya estrenadas, sus descendientes han tenido papeles clave en todas ellas. Y es que el Conquistador es antepasado de personajes como Rhaenyra Targaryen (en La Casa del Dragón, encarnada por Milly Alcock en su versión más joven y posteriormente por Emma D'Arcy), Aegon V Targaryen, también conocido como Egg (interpretado en El caballero de los Siete Reinos por Dexter Sol Ansell) y Daenerys Targaryen (a quien dio vida Emilia Clarke en Juego de Tronos).

Harris, que dirigirá el filme, no es nuevo en la franquicia, ya que ejerció de productor ejecutivo en El caballero de los Siete Reinos y dirigió algunos de sus episodios. El cineasta también ha trabajado en series como Black Mirror, el remake de The Twilight Zone o Un mundo feliz (Brave New World). En cuanto a Willimon, es conocido por su trabajo en la serie Andor y por haber sido showrunner de House of Cards.

En principio, antes de que La conquista de Aegon llegue a los cines, los fans de Poniente podrán disfrutar de una segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos, que llegará a HBO Max en 2027 y de una cuarta temporada de La Casa del Dragón, prevista para 2028.