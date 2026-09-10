A la espera de John Wick 5, Keanu Reeves ya tiene nueva saga de acción

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MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Keanu Reeves ha encontrado un nuevo proyecto en el que embarcarse antes de John Wick 5. Mientras que la franquicia parece estar priorizando otros proyectos que expandan su universo narrativo, como el spin-off de Caine, Reeves ha fichado para protagonizar otro thriller de acción en el que, esta vez, se pondrá en la piel de un agente de la CIA y que podría marcar el inicio de toda una saga cinematográfica.

Según informa Deadline, la productora The Arena ha adquirido, antes de su publicación, los derechos de la próxima novela de Oliver Lowe, titulada Kill Current: A Jon Hendrick's Thriller, para adaptarla con Reeves como protagonista. El estudio ha lanzado un adelanto anunciado el proyecto, que anticipa la estética futurista que podría incorporar la película.

Kill Current, que tiene previsto salir a la venta en mayo del año que viene, marcará el inicio de una saga literaria de suspense. Según informa el medio, la trama sigue a Jon Hendricks, un agente de la CIA agotado que se ve obligado a volver a la acción para vengar a la protegida a la que entrenó y perdió.

El thriller promete grandes dosis de acción, con una trama que llevará a su protagonista por distintos puntos del mundo, entre alianzas entrecruzadas y cambiantes en una carrera por los activos más preciados y valiosos del mundo.

KILL CURRENT, ¿LA SIGUIENTE GRAN SAGA DE ACCIÓN DE KEANU REEVES?

Por tanto, en caso de que el filme tuviera una buena acogida, podría marcar el inicio de una nueva saga con Reeves como protagonista. Además, el actor de Matrix también ejercerá como productor junto a Alexandra Grant a través de su recién anunciado sello Two Dragonflies, siendo este proyecto el primero en el que se embarcará la productora. Zando, sello editorial bajo el que se publicará la novela de Lowe, también coproduce su adaptación a la pantalla.

"Keanu Reeves es un talento único y sinónimo del tipo de franquicias inteligentes y de acción que aspiramos a crear", ha declarado Feig, directivo de la productora The Arena, en un comunicado recogido por Deadline.

Por su parte, Reeves ha asegurado que este proyecto se alinea por completo con el tipo de historias que Grant y él tenían en mente para su nueva productora. "Estoy emocionado y agradecido por la oportunidad de desarrollar el personaje de Jon Hendricks junto a estos maravillosos colaboradores", ha expresado el actor.