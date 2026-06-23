Keanu Reeves protagonizará la nueva película de LEGO, que combinará imagen real y animación - CONTACTO/WARNER

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Keanu Reeves ya negocia su incorporación a la nueva película de la franquicia LEGO, que combinará animación con imagen real. El protagonista de Matrix y John Wick encabezará el elenco de la película, que estará dirigida por Josh Cooley (Del revés, Toy Story 4).

Según informa Deadline, la trama del filme girará en torno al personaje de Reeves. Universal adquirió los derechos para sacar adelante la película en 2020 y ha barajado varios guiones desde entonces. Finalmente, fue la propuesta de Cooley la que propició que Reeves se uniera al proyecto.

Reeves y Cooley ya trabajaron juntos en Toy Story 4, en la que el actor puso voz al personaje de Duke Ka-Boom y que le valió a Cooley el Oscar a mejor película de animación en 2019. Reeves ha regresado ahora como doblador en la recién estrenada quinta entrega de Toy Story que, con más de 300 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana, ya bate récords en taquilla.

LAS PELÍCULAS DE LEGO, UNA FRANQUICIA MILLONARIA

La franquicia cinematográfica de LEGO, compuesta por cuatro películas, suma más de 1.000 millones de dólares en taquilla. La saga arrancó en 2014 con La LEGO Película, que rozó los 470 millones de recaudación a nivel mundial. En 2019 vio la luz su secuela, La LEGO película 2, que recaudó casi 200 millones. Completan la franquicia los spin-offs cinematográficos Batman: La LEGO Película y La LEGO Ninjago película.

Jill Wilfert, que ya ha trabajado en anteriores entregas de LEGO, producirá la película junto a Ryan Christians. Al estilo de filmes como ¿Quién engaño a Roger Rabbit? o Mary Poppins, la cinta combinará animación con actores reales. Por el momento, se desconocen detalles de la trama más allá de que girará en torno al personaje de Reeves.