Keanu Reeves volverá de entre los muertos en John Wick 5

MADRID, 2 Abr. (CulturaOcio) -

Ya es oficial: Keanu Reeves protagonizará la quinta entrega de la saga de John Wick, que ya se encuentra en fase de desarrollo. Tras el comentado final de John Wick 4, que parecía sellar el destino del personaje, los fans ya especulaban acerca de que el protagonista en realidad no hubiera muerto. Ahora, con el anuncio oficial de John Wick: Capítulo 5, sus sospechas se confirman.

La quinta entrega de John Wick ha sido anunciada oficilamente en la CinemaCon por Lionsgate, la compañía productora de las tres últimas películas de la saga y del spin-off Ballerina, que protagonizado por Ana de Armas junto a Reeves y que llegará a los cines el 6 de junio de este año.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, ha expresado su entusiasmo acerca del proyecto: "Keanu, Chad, Basil y Erica no volverían a menos que tuvieran algo realmente fenomenal y fresco que decir con estos personajes y este mundo. Estamos impacientes por que los espectadores vean a dónde nos llevará este viaje".

La cuarta entrega de John Wick terminaba con la supuesta muerte del personaje principal. No obstante, el director, Chad Stahelski, ni confirmaba ni desmentía el fatídico desenlace, lo que avivó aún más las especulaciones de los fans. "Pensar que John Wick está muerto, es tu interpretación", señalaba el cineasta semanas después del estreno del filme.

Stahelski no fue el único que alimentó las esperanzas de los espectadores. Meses después, la productora Erica Lee mencionaba enigmáticamente que la muerte de John Wick en la cuarta entrega era algo "subjetivo". "Tal vez no haya nada en esa tumba", dejó caer Lee, añadiendo que ella, como productora, sin duda esperaba que hubiera más.

Esta quinta entrega de la saga ya se anunció oficialmente en agosto de 2020 y, en un principio, estaba destinada a filmarse consecutivamente con John Wick 4, pero finalmente no se desarrolló. Lionsgate confirmó que se estaba preparando un guion para una quinta película en noviembre de 2023.

Además de Ballerina, que llegará a los cines este verano, los fans de la saga también están a la espera de la precuela de animación de John Wick, ya en fase de desarrollo y que se adentrará en su pasado antes de los eventos que le condujeron a abandonar su vida como asesino a sueldo.

Pero eso no es todo, porque un spin-off sobre Caine, el personaje interpretado por Donnie Yen en la cuarta entrega, ya está en preproducción. Y precisamente el final de John Wick 4 es el punto de partida de Under the High Table, la nueva serie creada por Robert Levine que explorará las disputas en la Mesa Alta tras la partida del protagonista, cuyo intérprete, por el momento, participa únicamente como productor ejecutivo.