Keanu Reeves, cancelado en el tráiler de Outcome: "¿Quién me odia?"

"Espero Que No Dijeras Esa Palabra En El Vídeo": Keanu Reeves Canceladísimo En El Tráiler De Outcome - APPLE ORIGINAL FILMS

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

"¿Quién me odia?". Esta es la pregunta que lanza la estrella de Hollywood Reef Hawk, interpretado por Keanu Reeves, en el tráiler de Outcome al ser extorsionado con un misterioso vídeo de su pasado. La película, protagonizada también por Matt Bomer y Cameron Diaz, se estrenará el próximo viernes 10 de abril en Apple TV.

El avance, de más de dos minutos de duración, arranca con los personajes de Bomer, Diaz y Reeves ensayando una entrevista. "Reef Hawk, la mayor estrella de cine de las últimas cuatro décadas, has hecho un parón de cinco años. ¿Cómo lo explicarás?", le pregunta Xander al protagonista que intentará regresar al ruedo de la industria tras superar su adicción.

Con la ayuda de ambos y de su abogado de crisis Ira, encarnado por Jonah Hill, el personaje de Reeves se embarca en un viaje introspectivo para enmendar los errores del pasado. "Espero por dios que no dijeras esa palabra en el vídeo", suplica en una de las escenas Roy Wood Jr., que da vida a uno de los miembros del gabinete de crisis del protagonista.

Dirigida por Jonah Hill, Outcome es una comedia negra que también cuenta con Martin Scorsese como parte del reparto. El fime narra la historia de Reef Hawk y su misión de identificar al chantajista que lo amenaza con difundir el vídeo que, seguramente, destrozará su imagen y pondrá fin a su carrera.

Reeves, que protagoniza la ficción, también dirige y firma el guion de Outcome junto a Ezra Woods. Completan el reparto Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Kaia Gerber y Ivy Wolk, entre otros.

"Reef Hawk es una estrella de Hollywood con muy buena reputación que debe enfrentarse a sus demonios ocultos cuando es extorsionado con un misterioso video de su pasado, que seguramente destrozará su imagen y pondrá fin a su carrera", adelanta la sinopsis de Outcome.