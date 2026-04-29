Primer teaser de Caine, el spin-off de John Wick - LIONSGATE

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

John Wick expandirá aún más su universo con Caine, un spin-off protagonizado y dirigido por Donnie Yen. Y, para satisfacción de los fans, un teaser de la película centrada en este formidable y letal asesino, que debutó en la cuarta entrega de la saga protagonizada por Keanu Reeves, ha confirmado que ya está en producción.

El avance, de escasos segundos de duración y compartido en X por la cuenta de la película, arranca mostrando la empuñadura de una katana sobre un fondo rojo. Instantes después, mientras las imágenes van mostrando cada uno de sus matices, se empieza a escuchar el sonido de una pistola al ser amartillada, seguido de múltiples disparos y de los golpes propios de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Es entonces cuando la espada es desenvainada hasta la mitad y su afilada hoja muestra el nombre de Caine grabado en ella.

CAINE - Now in production. pic.twitter.com/JiYBYhJDxd — Caine Movie (@CaineMovie) April 28, 2026

Acto seguido, la imagen se aleja y da paso a una tipografía muy similar a la de John Wick 4, con la que aparece el título de la película, anunciando que ya se encuentra en producción. A pesar de que el avance no es especialmente revelador y en él tampoco aparece el asesino ciego interpretado por Yen, resulta suficiente para que los fans de la franquicia puedan hacerse una idea del tono que mantendrá la película.

Chad Stahelski, principal impulsor de la franquicia John Wick y director del esperado reinicio de Los inmortales que tendrá por protagonista a Henry Cavill, ya anticipó a The Hollywood Reporter que este spin-off centrado en el personaje de Yen no incluirá al personaje de Reeves y será "una oda a las películas de kung-fu".

LA VENGANZA PERSIGUE A CAINE

La película, aún sin fecha de estreno, se anunció por primera vez en 2024, con Yen retomando su papel del sicario retirado, aunque igualmente peligroso, y asumiendo además la dirección del proyecto. En este punto, cabe recordar que Caine salió forzosamente de su retiro por orden de la Alta Mesa para eliminar a John Wick y, aunque se libró de su encargo contractual con la liga de asesinos, Shimazu Akira (Rina Sawayama) pretende vengarse por la muerte de su padre y amigo de John, Shimazu Koji (Hiroyuki Sanada).