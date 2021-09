Espectacular tráiler de Spider-Man No Way Home en su versión de animación de la serie de los 90

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

El tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) está volviendo locos a los fans. Muestra de ello es que, no solo se ha convertido en el tráiler más visto de la historia, sino que además ha obtenido ahora su propio remake en animación.

Un usuario de YouTube llamado 100Bombs Studios ha editado una recreación del primer avance del filme protagonizado por Tom Holland utilizando exclusivamente escenas de las míticas series de animación de los 90 de Spider-Man y del Increíble Hulk.

Aunque algunas secuencias han tenido que ser ligeramente modificadas respecto al tráiler original, como por ejemplo la aparición de Ned, que ha sido sustituido por Harry Osborn, otras cuadran sorprendentemente, como cuando el Doctor Octopus dice su ya célebre "Hola, Peter".

El creador del vídeo tampoco ha podido resistirse a insertar un guiño al momento en que muchos creen ver a Matt Murdock (Daredevil) incluyendo unos documentos en braille.

El tráiler original de Spider-Man: No Way Home ha logrado 355 millones de reproducciones en solo 24, batiendo así el récord establecido por Vengadores: Endgame, que alcanzó 289 millones en ese mismo tiempo. Además, la aparición del Doctor Octopus y del Duende Verde, junto a las especulaciones relacionadas con Andrew Garfield y Tobey Maguire generaron 4,5 millones de conversaciones en torno al filme en solo un día.

La cinta, dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland, contará además con Alfred Molina y Jaime Fox como Octopus y Electro, dos de los villanos confirmados hasta la fecha. El filme llegará a los cines el próximo diciembre.