La referencia a Tobey Maguire escondida en el tráiler de Spider-Man No Way Home

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

A pesar de la expectación existente en torno al tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), los fans han quedado un tanto decepcionados con la ausencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en este primer avance. Sin embargo, es posible que el tráiler sí contenga una referencia que podría adelantar el regreso del actor que encarnó al trepamuros por primera vez. La clave está en un detalle del que solo algunos se han percatado.

Durante la secuencia final del tráiler de No Way Home, justo cuando aparece el Doctor Octopus, Peter Parker aparece vestido con un traje gris, con camisa y corbata azules subido en un coche. Una indumentaria con la que su homólogo de Maguire apareció varias veces en la trilogía de Sam Raimi.

Tom Holland is wearing the same drip Tobey was wearing



Imagine Marvel jebaits us and Peter is just replacing Tobey & Andrew’s Spider-Man in their timeline but the villains only recognize him as Peter with no difference? Balls. pic.twitter.com/HUE9p1ttv4