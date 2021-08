El Escuadrón Suicida: ¿Hace falta ver la primera película para entender la de James Gunn?

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

El Escuadrón Suicida está a punto de llegar a los cines y muchos fans se están preguntando cuál es su relación con la película de David Ayer lanzada en 2016 y si es necesario haberla visto para poder disfrutar de la que James Gunn va a estrenar ahora.

Aunque El Escuadrón Suicida de James Gunn cuenta con un título prácticamente idéntico y ambas coinciden en varios miembros de su reparto, lo cierto es que presentan un tono muy distinto entre sí, lo que hace que a muchos espectadores les suponga un problema encontrar continuidad entre ambos proyectos.

Por este motivo, un fan le ha preguntado abiertamente al realizador de la nueva cinta si es necesario haber visto el anterior filme para disfrutar de la nueva producción de DC y Gunn ha respondido: "No, no es necesario que hayas visto ninguna película para enterarte de todo en El Escuadrón Suicida".

No. You don’t have to have seen any other film to understand everything in #TheSuicideSquad. https://t.co/gLa34zZnYr