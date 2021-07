David Ayer reivindica Ayer's Cut de Escuadrón Suicida: "Hice algo complejo y alucinante"

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

A una semana de su estreno, El Escuadrón Suicida, la primera película de James Gunn para el Universo Extendido DC, está siendo celebrada de forma unánime por la crítica. Aprovechando el clima de popularidad del equipo de supervillanos, David Ayer, director de la anterior entrega de 2016, ha publicado una carta abierta hablando sobre su cinta y en la que insiste en que la versión que se estrenó en cines no es su película y asegura que no piensa darse por vencido.

En 2016, Warner Bros decidió alterar el montaje de la película protagonizada por Will Smith, Margot Robbie, Cara Delevingne y Jared Leto, entre otros, antes de que esta llegara a las salas. La situación se agravó aún más cuando, tras su estreno, la cinta recibió el rechazo tanto del público como de la crítica.

Y a pesar de que en múltiples ocasiones Ayer ha asegurado que su versión del filme distaba bastante de lo que se estrenó en cines, aprovechando el estreno de la secuela/reboot dirigida por James Gunn ha decidido lanzar un visceral comunicado que supondrá, asegura, la última vez que hable del asunto. Un emotivo texto en el que habla sobre su vida personal, sobre lo que significó el rodaje de la película, su post-producción y su actual postura frente a Warner Bros.

"No sé lo que es rendirse", comienza afirmando Ayer en el comunicado antes de continuar diciendo: "No soy quien creéis que soy". "Nadie me ha regalado nada y he tenido muchas dificultades desde el principio", explica el cineasta.

"Mis padres se suicidaron la mañana de Navidad cuando tenía cuatro años y eso solo fue el principio. Orfanatos. Abusos. Problemas. Caos. He ido a más colegios de los que soy capaz de contar", ha confesado el director en un emotivo resumen de su vida.

"He visto cadáveres, sangre, cabezas abiertas, he visto a gente morir. He pisado sobre sesos en la acera para coger el bus. Me han disparado más veces de las que puedo recordar. La policía de Los Angeles me dio una paliza", recuerda Ayer en este crudo repaso por su periplo vital en el que también destaca sus problemas con las drogas, con las bandas y cómo entrar a formar parte la tripulación de un submarino nuclear en la marina le sirvió para reordenar su vida. "La marina me rompió, pero también me salvaron y con ellos aprendí disciplina y ética de trabajo", apunta.

ESA NO ERA MI PELÍCULA

Tras recordar cómo reflejó su experiencia vital en el guión de Training Day plasmando "dolor en cada página", se volcó en la cinta de DC. "Puse mi vida en Escuadrón Suicida e hice algo alucinante. Mi versión es compleja y plantea un viaje emocional con unos tipos malos a los que se ha mandado a la mierda y que han sido rechazados, un tema que resuena en mi alma", se sincera Ayer que vuelve a insistir: "El montaje del estudio no es mi película. Escuchadlo una vez más".

El director ha señalado además que su montaje "no dura diez semanas", haciendo referencia a que sería algo completamente asequible de lanzar para el estudio, y ha mencionado el "maravilloso trabajo" del editor Lee Smith y de John Gilroy. También ha destacado la banda sonora de Steven Price que "no incluía una sola canción de la radio".

Ayer ha dado algunos detalles más sobre su cinta, como por ejemplo, que plantea un arco de personajes mejor elaborado y "un tercer acto realmente sólido". "Solo un puñado de personas la han visto", apunta Ayer que señala que por tanto "si alguien dice que la ha visto, miente".

Por último, el cineasta ha anunciado que no va a rendirse nunca porque de hacerlo no va en su naturaleza después de todo lo que ha pasado "¿Abandonar? ¿Después de que mis hijos me vieran volver a casa después de que el estudio me apartara del montaje con el corazón destrozado? ¿Quién sería para ellos si abandonara?", se pregunta Ayer que también reivindica que nunca ha contestado a las críticas "aunque fueran increíblemente personales".

Además, en el último párrafo de su visceral carta, el cineasta ha aprovechado para felicitar a James Gunn por el éxito que se le viene encima y para desearle todo lo mejor. "Deseo su éxito total. Cada película es un milagro. Y el brillante trabajo de James será el milagro de los milagros. Os agradezco vuestra paciencia. Ya no volveré a hablar públicamente de este asunto", concluye Ayer.

La nueva versión del equipo de supervillanos cuenta con un reparto formado por Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi o David Dastmalchian entre otros muchos. 'El Escuadrón Suicida' llega a las salas el próximo 6 de agosto.