Escándalo en los BAFTA 2026: Un invitado con Tourette grita un insulto racista a Michael B. Jordan y Delroy Lindo

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

La 79.ª edición de los Premios BAFTA, celebrada el domingo 22 de febrero en Londres, ha quedado marcada por la controversia después de que John Davidson, invitado con síndrome de Tourette cuya historia inspira el biopic Incontrolable, gritara un insulto racista mientras Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentaban el galardón a mejores efectos visuales. Al tratarse de una emisión en diferido, la BBC ha recibido críticas por no editar este fragmento y dejar en la retransmisión el improperio ('N-word', en inglés) considerado uno de los insultos más graves dirigidos a las personas negras.

El conductor de la ceremonia, Alan Cumming, interrumpió durante un momento el evento para contextualizar lo que estaba ocurriendo en la sala. En una primera intervención, agradeció al público su "comprensión" tras los gritos que se colaban en la ceremonia y explicó que "puede que hayáis notado un lenguaje soez de fondo. Esto puede formar parte de cómo se manifiesta el síndrome de Tourette en algunas personas, tal y como explora esa experiencia la película".

Más adelante, el maestro de ceremonias insistió en el mismo argumento y añadió una disculpa pública. "El síndrome de Tourette es una discapacidad, y los tics que habéis oído esta noche son involuntarios, lo que significa que la persona que tiene síndrome de Tourette no tiene control sobre su lenguaje. Pedimos disculpas si alguien se ha sentido ofendido esta noche", declaró.

Tourette’s campaigner John Davidson shouted the N-word while Michael B. Jordan and Delroy Lindo were on stage at the BAFTA Film Awards



Host Alan Cumming thanked the audience for their understanding after several outbursts throughout the event https://t.co/h4Ekla5keG pic.twitter.com/8l6JLh6hHG — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 22, 2026

En este contexto, conviene recordar que el síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por tics motores y vocales, es decir, movimientos y sonidos repetitivos que la persona no elige y no puede controlar. Entre los tics vocales pueden aparecer desde carraspeos o repeticiones de palabras hasta expresiones socialmente inapropiadas.

El uso involuntario de palabrotas e insultos, conocido clínicamente como coprolalia, no es un rasgo generalizado del síndrome de Tourette, según informan distintos organismos sanitarios y entidades especializadas como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Tourette Association of America o el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, sino que lo padecen alrededor de un 10% de los pacientes.

La discusión pública se intensificó por el hecho de que la gala no se emitía en directo. La retransmisión de la BBC se emitió 2 horas después del evento, lo que alimentó las críticas por no haber silenciado, recortado o censurado el insulto antes de su emisión. El reproche a esta decisión se incrementó cuando se señaló que otros fragmentos o momentos de la ceremonia sí se eliminaron, desde expresiones políticas como el "Palestina libre" que dijo el cineasta Akinola Davies Jr. a un "mierda" de Paul Thomas Anderson.

Tras las quejas, la BBC pidió disculpas en un comunicado y actuó sobre la versión bajo demanda. "Algunos espectadores pueden haber escuchado un lenguaje soez y ofensivo durante los Premios BAFTA 2026. Esto se debió a tics verbales involuntarios asociados al síndrome de Tourette y no fue intencionado. Pedimos disculpas por cualquier ofensa causada por el lenguaje escuchado", apuntó un portavoz a Associated Press. Posteriormente, se retiró temporalmente el programa de BBC iPlayer y se anunció que volvería a publicarse una vez editado.

En redes sociales, varias figuras del sector expresaron su malestar. Jamie Foxx calificó en Instagram lo sucedido de "inaceptable" y añadió que "lo dijo con intención", mientras que la periodista Jemele Hill denunció en X que "se supone que las personas negras deben estar bien con que se las falte al respeto y se las deshumanice para que otras personas no se sientan mal".

Asking for more grace for the person who shouted a racist slur instead of for Michael B. Jordan and Delroy Lindo, who had to push through being embarrassed in front of their peers.



But that’s often the expectation — that Black people are just supposed to be ok with being… https://t.co/MqHbC8XwsA — Jemele Hill (@jemelehill) February 23, 2026

It’s infuriating that the first reaction wasn’t complete and full throatted apologies to Delroy Lindo and Michael B. Jordan. The insult to them takes priority. It doesn’t matter the reasoning for the racist slur. https://t.co/oqFj9SdoST — Wendell Pierce (@WendellPierce) February 23, 2026

And a third time at a Black woman. I understand and deeply know why this is an impossible situation. I know we must handle this with grace and continue to push through. But what made the situation worse was the throw away apology of "if you were offended" — HannahBeachler (@HannahEBeachler) February 23, 2026

"Es indignante que la primera reacción no fuera pedir disculpas completas y sin reservas a Delroy Lindo y Michael B. Jordan. El insulto hacia ellos es lo prioritario. No importa el motivo del insulto racista", afirmó el actor Wendell Pierce en X. Además, Hannah Beachler, diseñadora de producción de Los pecadores, sostuvo que también recibió uno de los tres insultos racistas de la noche y criticó que "lo que empeoró la situación fue la disculpa por compromiso de 'si te sentiste ofendido'".