Jamie Foxx se disculpa por su post antisemita: "Fui traicionado... lo siento"

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Jamie Foxx ha copado recientemente los titulares y no ha sido por ninguno de sus papeles. El actor de Ray y Django desencadenado ha generado polémica con un post en Instagram que ha sido tachado de antisemita, palabras por las que ha tenido que disculparse.

"Mataron a este tipo llamado Jesús... ¿Qué crees que harían contigo?", rezaba el post, ya eliminado, que también incluía los hashtags #fakefriends y #fakelove (amigos falsos y falso amor). Muchos internautas interpretaron que se refería a la comunidad judía, motivo por el cual posteriormente Foxx se disculpó.

"Quiero disculparme con la comunidad judía y todos los que se sintieron ofendidos por mi publicación. Ahora sé que mi elección de palabras ha ofendido y lo siento. Esa nunca fue mi intención. Para aclararlo, fui traicionado por un falso amigo y a eso me refería, nada más. Solo tengo amor en mi corazón para todos. Amo y apoyo a la comunidad judía. Mis más sinceras disculpas a cualquiera que se haya ofendido", publicó en Instagram el artista, que el próximo 29 de septiembre estrenará la película La bala de Dios, de Nick Cassavetes.

La polémica también ha salpicado a Jennifer Aniston. La actriz dio like al controvertido post de Foxx y, debido a las críticas, se pronunció en la red social. "Esto realmente me pone enferma. No he dado like al post a propósito o por accidente. Y lo que es más importante, quiero ser clara con mis amigos y cualquier persona herida por esto que aparece en sus feeds: no apoyo ninguna forma de antisemitismo. Y realmente no tolero el odio de ningún tipo. Punto", matizó la intérprete, que ha desactivado los comentarios en su perfil en la red social.

Jennifer Aniston really said “this really makes me sick” to a post where Jamie Foxx was calling out fake friends in his life



The need for celebrities to throw each other under the bus in fear of being cancelled is cowardly & embarrassing. pic.twitter.com/QrQO5kJpcq