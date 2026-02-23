'Una batalla tras otra' triunfa en los premios Bafta

Madrid, 23 de febrero de 2026. 'Sirat', la película dirigida por el gallego Oliver Laxe, se ha quedado sin el premio Bafta a mejor película de habla no inglesa, que se ha llevado la cinta noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier. La gran triunfadora de los Bafta ha sido 'Una batalla tras otra', que ha conseguido seis galardones, incluido el de mejor película y director para Paul Thomas Anderson. Una edición en la que la mejor película británica ha recaído en 'Hamnet'. (Fuente: Youtube/Europa Press)