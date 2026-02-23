BAFTA 2026: Lista completa de ganadores

BAFTA 2026: Lista completa de ganadores
BAFTA 2026: Lista completa de ganadores - JULIE EDWARDS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

   MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

   Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson, se ha coronado como la gran ganadora en los premios BAFTA, que han celebrado su 79.ª edición la noche de este domingo 22 de marzo. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio ha sido galardonada en seis de las 14 categorías en las que estaba nominada, haciéndose con varios de los premios principales como mejor película y mejor dirección.

   Los pecadores, la película que parte con más candidaturas en los Oscar, se ha alzado con tres de los 13 premios a los que optaba, incluyendo mejor guion original para Ryan Coogler, que se ha convertido así en el primer guionista negro en recibir este reconocimiento. En la gala celebrada en el Royal Festival Hall de Londres, la cinta protagonizada por Michael B. Jordan también ha sido premiada en las categorías de mejor banda sonora y mejor actriz de reparto para Wunmi Mosaku.

   Jessie Buckley se alzó con el premio a la mejor actriz sumando así otro galardón más por su trabajo como Agnes, la mujer de William Shakespeare en Hamnet, la cinta dirigida por Chloé Zhao que ha sido reconocida, además, como mejor película británica. Una de las grandes sorpresas de la noche ha sido la categoría de mejor actor protagonista, en la que Robert Aramayo se ha alzado como ganador por su trabajo en Incontrolable, que también le ha valido el galardón a estrella revelación.

   Esta es la lista completa de ganadores de la 79.ª edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión:

MEJOR PELÍCULA

   Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

MEJOR DIRECCIÓN

   Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

MEJOR ACTOR

   Robert Aramayo, por Incontrolable

MEJOR ACTRIZ

   Jessie Buckley, por Hamnet

MEJOR ACTOR DE REPARTO

   Sean Penn, por Una batalla tras otra

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

   Wunmi Mosaku, por Los pecadores

MEJOR GUION ORIGINAL

   Los pecadores (Ryan Coogler)

MEJOR GUION ADAPTADO

   Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

   Valor sentimental, de Joachim Trier (Noruega)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

   Zootrópolis 2, de Jared Bush y Byron Howard

MEJOR PELÍCULA INFANTIL Y FAMILIAR

   'Boong', de Lakshmipriya Devi

MEJOR FOTOGRAFÍA

   Una batalla tras otra

MEJOR GUIONISTA, DIRECTOR O PRODUCTOR BRITÁNICO NOVEL

   La sombra de mi padre

MEJOR PELICULA BRITÁNICA

   Hamnet, de Chloé Zhao

MEJOR DOCUMENTAL

   Mr Nobody Against Putin, de David Borenstein y Pavel Talankin

MEJOR BANDA SONORA

   Los pecadores

MEJOR SONIDO

F1

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

   Frankenstein

MEJORES EFECTOS VISUALES

   Avatar: Fuego y ceniza

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

   Frankenstein

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

   Frankenstein

MEJOR MONTAJE

   Una batalla tras otra

MEJOR CASTING

   Incontrolable

MEJOR CORTO BRITÁNICO

   This Is Endometriosis

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN BRITÁNICO

   Two Black Boys in Paradise

ESTRELLA REVELACIÓN

   Robert Aramayo

Cultura Ocio
Actualizado: lunes, 23 febrero 2026 12:15
Seguir en
Contador

Contenido patrocinado