BAFTA 2026: Lista completa de ganadores

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -
Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson, se ha coronado como la gran ganadora en los premios BAFTA, que han celebrado su 79.ª edición la noche de este domingo 22 de marzo. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio ha sido galardonada en seis de las 14 categorías en las que estaba nominada, haciéndose con varios de los premios principales como mejor película y mejor dirección.
Los pecadores, la película que parte con más candidaturas en los Oscar, se ha alzado con tres de los 13 premios a los que optaba, incluyendo mejor guion original para Ryan Coogler, que se ha convertido así en el primer guionista negro en recibir este reconocimiento. En la gala celebrada en el Royal Festival Hall de Londres, la cinta protagonizada por Michael B. Jordan también ha sido premiada en las categorías de mejor banda sonora y mejor actriz de reparto para Wunmi Mosaku.
Jessie Buckley se alzó con el premio a la mejor actriz sumando así otro galardón más por su trabajo como Agnes, la mujer de William Shakespeare en Hamnet, la cinta dirigida por Chloé Zhao que ha sido reconocida, además, como mejor película británica. Una de las grandes sorpresas de la noche ha sido la categoría de mejor actor protagonista, en la que Robert Aramayo se ha alzado como ganador por su trabajo en Incontrolable, que también le ha valido el galardón a estrella revelación.
Esta es la lista completa de ganadores de la 79.ª edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión:
MEJOR PELÍCULA
Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
MEJOR DIRECCIÓN
Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
MEJOR ACTOR
Robert Aramayo, por Incontrolable
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley, por Hamnet
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Sean Penn, por Una batalla tras otra
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Wunmi Mosaku, por Los pecadores
MEJOR GUION ORIGINAL
Los pecadores (Ryan Coogler)
MEJOR GUION ADAPTADO
Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)
MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA
Valor sentimental, de Joachim Trier (Noruega)
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Zootrópolis 2, de Jared Bush y Byron Howard
MEJOR PELÍCULA INFANTIL Y FAMILIAR
'Boong', de Lakshmipriya Devi
MEJOR FOTOGRAFÍA
Una batalla tras otra
MEJOR GUIONISTA, DIRECTOR O PRODUCTOR BRITÁNICO NOVEL
La sombra de mi padre
MEJOR PELICULA BRITÁNICA
Hamnet, de Chloé Zhao
MEJOR DOCUMENTAL
Mr Nobody Against Putin, de David Borenstein y Pavel Talankin
MEJOR BANDA SONORA
Los pecadores
MEJOR SONIDO
F1
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Frankenstein
MEJORES EFECTOS VISUALES
Avatar: Fuego y ceniza
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Frankenstein
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Frankenstein
MEJOR MONTAJE
Una batalla tras otra
MEJOR CASTING
Incontrolable
MEJOR CORTO BRITÁNICO
This Is Endometriosis
MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN BRITÁNICO
Two Black Boys in Paradise
ESTRELLA REVELACIÓN
Robert Aramayo