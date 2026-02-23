BAFTA 2026: Lista completa de ganadores

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson, se ha coronado como la gran ganadora en los premios BAFTA, que han celebrado su 79.ª edición la noche de este domingo 22 de marzo. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio ha sido galardonada en seis de las 14 categorías en las que estaba nominada, haciéndose con varios de los premios principales como mejor película y mejor dirección.

Los pecadores, la película que parte con más candidaturas en los Oscar, se ha alzado con tres de los 13 premios a los que optaba, incluyendo mejor guion original para Ryan Coogler, que se ha convertido así en el primer guionista negro en recibir este reconocimiento. En la gala celebrada en el Royal Festival Hall de Londres, la cinta protagonizada por Michael B. Jordan también ha sido premiada en las categorías de mejor banda sonora y mejor actriz de reparto para Wunmi Mosaku.

Jessie Buckley se alzó con el premio a la mejor actriz sumando así otro galardón más por su trabajo como Agnes, la mujer de William Shakespeare en Hamnet, la cinta dirigida por Chloé Zhao que ha sido reconocida, además, como mejor película británica. Una de las grandes sorpresas de la noche ha sido la categoría de mejor actor protagonista, en la que Robert Aramayo se ha alzado como ganador por su trabajo en Incontrolable, que también le ha valido el galardón a estrella revelación.

Esta es la lista completa de ganadores de la 79.ª edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión:

MEJOR PELÍCULA

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

MEJOR DIRECCIÓN

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

MEJOR ACTOR

Robert Aramayo, por Incontrolable

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley, por Hamnet

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sean Penn, por Una batalla tras otra

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Wunmi Mosaku, por Los pecadores

MEJOR GUION ORIGINAL

Los pecadores (Ryan Coogler)

MEJOR GUION ADAPTADO

Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Valor sentimental, de Joachim Trier (Noruega)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Zootrópolis 2, de Jared Bush y Byron Howard

MEJOR PELÍCULA INFANTIL Y FAMILIAR

'Boong', de Lakshmipriya Devi

MEJOR FOTOGRAFÍA

Una batalla tras otra

MEJOR GUIONISTA, DIRECTOR O PRODUCTOR BRITÁNICO NOVEL

La sombra de mi padre

MEJOR PELICULA BRITÁNICA

Hamnet, de Chloé Zhao

MEJOR DOCUMENTAL

Mr Nobody Against Putin, de David Borenstein y Pavel Talankin

MEJOR BANDA SONORA

Los pecadores

MEJOR SONIDO

F1

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Frankenstein

MEJORES EFECTOS VISUALES

Avatar: Fuego y ceniza

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Frankenstein

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Frankenstein

MEJOR MONTAJE

Una batalla tras otra

MEJOR CASTING

Incontrolable

MEJOR CORTO BRITÁNICO

This Is Endometriosis

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN BRITÁNICO

Two Black Boys in Paradise

ESTRELLA REVELACIÓN

Robert Aramayo